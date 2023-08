Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana Un posto al sole, che racconta l'amore e la vita di alcuni condomini di un immaginario palazzo di lusso nel capoluogo campano. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 7 all'11 agosto 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sullo scontro fra Damiano ed Eduardo, sul coinvolgimento di Viola nei confronti del poliziotto, sui consigli che Guido darà a Mariella, sulla scelta di Nunzio, sul piano ideato da Marina per avvicinarsi a Tommaso e sulla speranza di Alberto di recuperare il rapporto con Clara.

Viola si avvicina a Damiano

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Eugenio Nicotera riferirà a Damiano che Manuel potrebbe essere in possesso di un'arma da fuoco. Furioso, l'uomo andrà a trovare l'ex compagna e le chiederà spiegazioni al riguardo. Dopo aver saputo la verità, Damiano sarà intenzionato a recarsi da Eduardo per fargliela pagare, finendo però nei guai. Poco dopo, i due uomini sembreranno finalmente arrivati ad una resa dei conti. Il poliziotto si troverà davanti a una difficile scelta da compiere. Nel frattempo, Viola non riuscirà a nascondere l'interesse che prova nei confronti di Damiano, mentre Rosa sarà sempre più in pensiero per lui. Dopo aver ascoltato la rivelazione di Castrese, Mariella farà fatica a mantenere il segreto.

Non potendo parlarne con Sasà, la donna finirà per rivelare tutto ad un insospettabile interlocutore. Più tardi, Guido le farà notare che tutti i suoi tentativi di risolvere i problemi, alla fine, ne portano sempre altri.

Lara sospetta di Marina

Nunzio sarà costretto a decidere se dare o meno un'opportunità alla sua relazione con Ada.

Alla fine, il giovane prenderà una decisione, quella di allontanare Rossella nonostante si senta sempre più legato a lei. Roberto sarà sempre più stanco dei preparativi esasperanti per il battesimo di Tommaso organizzati da Lara. Marina verrà a sapere della festa e ideerà un piano per avvicinare il bambino senza essere vista.

Nei sopraluoghi a palazzo per la festa, la signora Giordano aspetterà nell'ombra l'occasione giusta per riuscire a prelevare un campione di DNA di Tommaso per dimostrare che non è figlio di Roberto. Lara, però, inizierà a nutrire qualche sospetto e per questo motivo preparerà una contromossa. Nel tentativo di mettere in atto il suo piano, un imprevisto fermerà Marina, rischiando di far capovolgere la situazione a suo svantaggio. Alberto approfitterà dell'avvicinarsi delle vacanze estive per tentare di riavvicinarsi a Clara anche se si rivelerà più difficile di ciò che si sarebbe aspettato.