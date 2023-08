Un posto al sole sta per concludere la stagione, per poi riprendere dopo la pausa estiva, che fermerà le puntate dal 14 al 25 agosto. Prima dello stop ci sarà una settimana molto intensa nella quale ci sarà una svolta importante per quanto riguarda il giallo di Lara. Come raccontano le anticipazioni, Marina troverà l'occasione perfetta per dimostrare che Tommaso non è figlio di Roberto.

Tuttavia Lara terrà gli occhi ben aperti e metterà in grande difficoltà Marina, che rischierà di veder capovolta la situazione a suo sfavore. Che cosa succederà?

Di seguito le trame dettagliate delle puntate di Upas che andranno in onda prima della pausa estiva di agosto.

Un posto al sole anticipazioni su Lara: quando viene scoperta?

I telespettatori di Un posto al sole stanno mostrando la loro insofferenza per la trama che riguarda Lara e l'inganno ai danni di Roberto, che in effetti si sta trascinando da mesi. Sui social il pubblico di Upas non vede l'ora che la verità venga a galla e che Martinelli venga assicurata alla giustizia.

Nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 prima della pausa estiva ci sarà una svolta determinante, ma non è detto che le cose vadano a favore di Marina, anzi pare che Lara riesca a giocare con largo anticipo, spiazzandola per l'ennesima volta.

Comunque sia, la verità su Tommaso ha i giorni contati.

Marina escogita un piano per avvicinarsi a Tommaso

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sarà sempre più presente nella vita di Tommaso e Lara (Chiara Conti), che dopo le continue insistenze di Ida ha acconsentito a organizzare la cerimonia del battesimo del piccolo.

Sarà proprio in occasione di un sopralluogo a Palazzo Palladini che Marina (Nina Soldano) escogiterà una nuova idea per avvicinarsi al bambino. Qui si arriverà a un punto cruciale della faccenda.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina dimostra la verità su Tommaso

Continuando con gli spoiler di Upas, Marina troverà l'occasione perfetta - anche se con grande sforzo - per dimostrare a tutti che Tommy non è figlio di Roberto.

Tuttavia Lara ha in serbo una brutta sorpresa per Marina e un imprevisto rischierà di capovolgere la situazione a suo sfavore. Le anticipazioni non forniscono ulteriori dettagli a riguardo, non si sa cosa accadrà di preciso tra Marina e Lara, ma senza dubbio ci sarà una resa dei conti. Secondo alcune indiscrezioni, pare che Roberto si senta male davanti a una verità tanto dolorosa quanto inaspettata.

Per rivedere le puntate di Un posto al sole basta accedere al portale RaiPlay, dove vengono caricati tutti gli episodi dopo la messa in onda.