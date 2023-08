Prosegue su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana Un Posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 7 a venerdì 11 agosto, Nunzio deciderà di allontanare Rossella anche se sarà evidente che il sentimento tra i due è molto forte. Damiano scoprirà poi che il figlio è entrato in possesso di un'arma e deciderà di vendicarsi contro Eduardo, mentre Marina capirà che è arrivato il momento di svelare che Tommaso non è figlio di Lara e Roberto.

Nunzio riflette su come comportarsi con Ada

Nella puntata di "Un posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 7 agosto, Eugenio comunicherà a Damiano quanto ha appreso da Antonio. Il poliziotto avrà paura che il figlio possa avere un'arma e si confronterà con Rosa per capire cosa stia realmente accadendo. Intanto Mariella non rivelerà a nessuno il segreto di Castrese e non potendo sfogarsi con Sasà, lo farà con un'altra persona. Nunzio mediterà invece su cosa fare con Ada. Proseguire la conoscenza con lei, oppure interrompere ogni tipo di rapporto.

Nell'episodio di martedì 8 agosto, Eduardo faticherà a gestire il suo clan, sempre più desideroso di avere il pieno controllo del quartiere. Nel frattempo Mariella avrà un piano per potersi chiarire con Sasà, ma subentreranno altre problematiche.

In tutto questo Nunzio sceglierà di tenere distante Rossella, anche se sarà evidente che i due ragazzi sono legati da un profondo sentimento.

Alberto cerca di riavvicinarsi a Clara

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 9 agosto, i timori di Damiano risulteranno fondati. L'uomo infatti apprenderà che il figlio è entrato davvero in possesso di un'arma.

L'uomo sarà infuriato verso Eduardo, il suo unico desiderio è quello di vendicarsi contro il boss. La cosa lo porterà a mettersi in pericolo. Intanto Ferri non riuscirà a controllare le ansie di Lara, che sarà molto indaffarata ad organizzare il battesimo di Tommaso. Marina invece cercherà di avvicinarsi al bambino. Inoltre Palladini tenterà di riallacciare i rapporti con Clara, visto l'approssimarsi della vacanze estive.

Nella puntata di giovedì 10 agosto, Viola sarà in ansia per Renda. Quest'ultimo sarà determinato a prendersi una rivincita contro Eduardo. Nel frattempo Giordano capirà quando potrà essere il momento ideale per mostrare a tutti che Tommaso non è figlio di Ferri e Martinelli. La cosa avverrà nel momento in cui si terranno i sopralluoghi a Palazzo Palladini per il battesimo del bambino. Lara però non resterà inerme.

Damiano decide di prendere una decisione difficile

In base agli spoiler di venerdì 11 agosto, Marina sarà consapevole che è arrivato il momento di svelare la verità su Tommaso. La donna comprenderà che questo inevitabilmente potrebbe portare a delle conseguenze. Infine Damiano dovrà assumere una scelta complicata e dolorosa.