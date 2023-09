Cresce l'attesa per il debutto di Amici 23, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda a partire da domenica 24 settembre [VIDEO] su Canale 5.

Quest'anno, la trasmissione partirà una settimana più tardi rispetto a quella che era la data prevista inizialmente ma sarà ricca di ospiti, soprattutto al debutto.

Tra i nomi, ad esempio, spicca quello del vincitore dell'ultima edizione Mattia Zenzola e del divo turco, Can Yaman.

Mattia Zenzola e Angelina Mango in studio: anticipazioni Amici 23 prima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la prima puntata di Amici 23 rivelano che ci sarà spazio per la formazione della nuova classe di allievi che si metteranno in gioco nel corso della lunga stagione per cercare di conquistare l'accesso al serale dello show Mediaset.

Le sorprese non mancheranno dato che anche quest'anno, la puntata d'esordio del talent show di Canale 5, sarà caratterizzata dalla presenza di un bel po' di ospiti che saranno presenti in studio per accompagnare i nuovi concorrenti verso questo importante percorso.

Tra questi spiccano i due volti protagonisti della passata edizione, rimasti nel cuore del pubblico. Il primo è Mattia Zenzola il ballerino vincitore dello scorso anno e il secondo nome è quello di Angelina Mango, che ha dominato per tutta l'estate con la sua hit "Ci pensiamo domani".

Can Yaman ospite alla prima puntata di Amici 23 su Canale 5

Le anticipazioni di questa prima puntata del talent show di Canale 5, inoltre, rivelano che in studio ci sarà spazio anche per il ritorno di Can Yaman, il divo turco che ha stregato il pubblico televisivo italiano, attualmente impegnato con le riprese di "Viola come il mare 2".

Tra gli ospiti della puntata d'esordio del talent show Mediaset, spiccano anche i nomi di Alessia Marcuzzi e quello di Leonardo Pieraccioni.

Il programma, anche quest'anno, sarà registrato con qualche giorno d'anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

E poi ancora, le anticipazioni della prima puntata di Amici 23 rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al corpo docenti di quest'anno.

Torna Anna Pettinelli nel cast: anticipazioni Amici 23 prima puntata

È confermata l'uscita di scena di Arisa che, dopo due stagioni, uscirà di scena dallo show di Maria De Filippi e lascerà così la poltrona della giuria di canto.

Al suo posto, in questa ventitreesima edizione dello show, arriverà Anna Pettinelli già nota al pubblico dello show per le sue precedenti partecipazioni come insegnante di canto.

Confermata, invece, la presenza di tutti gli altri prof dello scorso anno: Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto, Emanuel Lo, Raimondo Todaro e l'immancabile Alessandra Celentano per la danza.