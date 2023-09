La scuola di Amici ha riaperto da appena una settimana ma già alcuni allievi sono a rischio. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda l'1 ottobre, fanno sapere che Anna Pettinelli ha individuato una cantante che vorrebbe nel suo team: per far sì che Alice entri, però, l'insegnante deve sperare che vinca la sfida con uno dei titolari. Sarah e Mida, entrambi alunni di Lorella Cuccarini, sono i candidati al primo confronto con un talento esterno dell'edizione 2023/2024.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Tra le anticipazioni della puntata di Amici dell'1/10 ci sono le lacrime di Sarah sia per l'ultimo posto nella gara di canto, che per la sfida che potrebbe fare la settimana prossima.

Usiamo il condizionale perché Anna Pettinelli non ha ancora deciso chi dovrà confrontarsi con la ragazza che lei ha visto ai casting e che l'ha colpita molto per duttilità e vocalità.

Dopo aver assistito alle esibizioni degli allievi davanti ad Irama (unico giudice della giornata per la categoria canto), la professoressa ha chiesto di far entrare in studio Alice.

La giovane ha già cercato di ottenere un banco nel 2021, quando ha fatto una sfida con Rea ma l'ha persa: oggi la cantante ci riprova e nel suo "mirino" ci sono due talenti del team Cuccarini, ovvero Mida e Sarah.

Durante la settimana si saprà chi indosserà la maglia rossa e il prossimo weekend dovrà difendere il proprio posto nel cast dalla prima sfidante dell'edizione 2023/2024.

Tensioni tra i docenti di Amici

La mossa di Anna Pettinelli ha indispettito parecchio Lorella Cuccarini: nel corso della registrazione di Amici che si è svolta il 29 settembre, infatti, tra le due insegnanti di canto c'è stata una lite proprio sulla sfida che la prima ha lanciato a due allievi della collega.

Secondo la showgirl, infatti, la romana starebbe traendo conclusioni troppo velocemente, non dando ai ragazzi il giusto tempo per migliorare ma soprattutto per dimostrare di meritare il banco che hanno ottenuto solo una settimana fa.

Citando Holy Francisco, inoltre, la docente di canto ha spiegato di volergli dare 7/8 puntate prima di metterlo in discussione, mentre la vicina di cattedra ha già deciso che Sarah e Mida devono andare a casa perché non sono all'altezza di studiare nella scuola.

La discussione tra le due è andata avanti a lungo e non si è risolta: ognuna è rimasta sulla propria posizione e la prossima settimana Alice si sfiderà con un talento del team Cuccarini, che quest'ultima lo voglia oppure no (è una mossa prevista dal regolamento).

I migliori e i peggiori di Amici

Nella seconda puntata di Amici 23 (registrata il 29 settembre ma in onda il 1° ottobre), sono tornate anche le gare interne tra i ragazzi.

Irama ha giudicato i cantanti e, con un po' di stupore del pubblico, ha messo al primo posto Lil Jolie e Matthew: quest'ultimo è amico dell'interprete che ha vinto il talent qualche anno fa e i fan si chiedono se sia stato corretto chiamarlo per votare le esibizioni dei titolari.

Nel ballo, invece, hanno primeggiato Chiara e Sofia, prime a pari merito per volere di Garrison e Irma Di Paola.

Le anticipazioni che circolano in rete da qualche ora, inoltre, fanno sapere che quella di ieri è stata una giornata molto difficile per Nicholas: il danzatore del team Todaro si è classificato ultimo nella gara (gli è stato detto che sembrava volesse fare un tuffo anziché una performance di ballo) e ha ricevuto 2 dalla maestra Celentano per il compito che ha preparato durante la settimana.

Le gare inediti e d'improvvisazione, invece, sono state vinte da Lil Jolie e Marisol, che come premio si sono aggiudicate la produzione del brano e la partecipazione ad un evento.