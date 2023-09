Nell'attesa che inizi la nuova edizione di Amici, da alcuni giorni i fan stanno commentando un Gossip che coinvolge tre ex allievi. Confidandosi con Fabrizio Corona, Nunzio ha raccontato di essere stato l'amante di Cosmary per mesi, e quindi che Alex Wyse sarebbe stato tradito quando era ancora nella scuola. La ragazza ha smentito queste parole con un "like" social ma l'ex fidanzato è tornato alla carica anticipando la divulgazione di "prove schiaccianti" a supporto della sua tesi.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Da quasi una settimana sul web tiene banco il "triangolo" Nunzio-Cosmary-Alex: gli ex allievi della scuola sono finiti al centro del gossip a causa di alcune confidenze che il latinista ha fatto a Fabrizio Corona su come sarebbe nata la sua storia d'amore con Fasanelli.

In un video che ha fatto il giro dei social, si sente l'ex re dei paparazzi raccontare che la velina mora di Striscia la Notizia avrebbe tradito Wyse con Stancampiano per un lungo periodo: la relazione con il siciliano sarebbe iniziata a maggio 2022 (quando il cantante era ancora in gara nel talent-show), mentre la rottura con il compagno di classe è stata ufficializzata a luglio dello stesso anno.

Per un paio di mesi, dunque, la bella Fasanelli sarebbe stata legata ad entrambi i protagonisti della 21esima edizione di Amici, salvo poi scegliere di fidanzarsi con il ballerino.

La versione del protagonista di Amici

Da quando Corona ha lanciato questa "bomba", Cosmary si è esposta solo mettendo "mi piace" al commento di una fan che non crede al racconto di Nunzio.

"Sta inventando tutto solo per infangarla, fa proprio pena", è questo il tweet al quale la velina di Striscia la Notizia ha messo "like" alcuni giorni fa smentendo indirettamente le parole dell'ex fidanzato.

Visto che in parecchi dubitano delle sue parole, Stancampiano ha deciso di tornare sull'argomento anticipando nuovi interessanti sviluppi su questa storia che da circa una settimana impazza in rete.

Rivolgendosi soprattutto alle sue sostenitrici (tramite il suo canale broadcast su Instagram), il ballerino di latinoamericano ha dichiarato: "Buonasera, ascoltatemi. Non insultate nessuno, rimaniamo nell'educazione che ci ha sempre contraddistinto e non cadiamo in provocazioni".

Il silenzio del cantante di Amici

"Per quanto riguarda questa situazione, ho prove schiaccianti sia per me che per Alex", ha proseguito Nunzio nello sfogo che i siti di gossip hanno riportato il 19 settembre.

L'ex allievo di Amici, poi, ha chiarito che non ha nulla contro Wyse, anzi sarebbe come lui "vittima" di una vicenda nata a causa dell'interesse comune per Cosmary.

"L'ho chiamato in causa per fare un collegamento al tutto", ha specificato Stancampiano prima di lanciare una frecciatina velenosa all'ex fidanzata.

Riferendosi al "mi piace" che la bella pugliese ha messo su Twitter a chi non crede all'indiscrezione sul tradimento, il siciliano ha aggiunto: "Mettete altri like, poi quando escono le prove si vedrà chi è vero e chi è falso".

Insomma, Nunzio sembra certo del fatto suo e per questo anticipa a fan e curiosi che a breve renderà pubblici alcuni contenuti (probabilmente foto, messaggi e video) che dovrebbero confermare la sua versione.

L'unico a non essersi ancora esposto su questo gossip, è Alex: il giovane non ha mai commentato né la rottura con Cosmary né il suo quasi immediato fidanzamento con il ballerino che entrambi hanno conosciuto all'interno della scuola.

Si ricorda, infatti, che i tre protagonisti di questa storia hanno partecipato alla stessa edizione di Amici, la 21esima vinta da Luigi Strangis.