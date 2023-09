La morte di Yilmaz in Terra amara ha dato una svolta alle trame e, dopo il salto temporale, Zuleyha si ritroverà al fianco di Demir nel gestire la grande azienda di famiglia. Tutta la città la apprezzerà, anche per le sue iniziative di beneficenza. Certo non sarà semplice far fronte alla perdita del grande amore della sua vita, ma uno strano e magico avvenimento le scalderà il cuore: Yilmaz le apparirà in sogno e le chiederà di amare Demir. Le parole di Yilmaz saranno profetiche in quanto effettivamente Zuleyha si accorgerà di essersi innamorata di Demir, l'uomo che ha sempre detestato.

Di seguito, il racconto dell'incontro tra Zuleyha e Yilmaz nel mondo dell'inconscio, dove tutto può succedere.

Zuleyha cambia vita dopo la morte di Yilmaz in Terra amara

La perdita di Yilmaz sarà devastante per Zuleyha, anche se proverà a voltare pagina. La gestione dell'azienda e il ruolo che ricoprirà al posto di Hunkar le daranno modo di tenersi impegnata. Il momento più difficile sarà la sera, quando i ricordi torneranno a tormentarla.

Come svelano le anticipazioni, nelle prossime puntate di Terra Amara Zuleyha cercherà di farsi forza e, giorno dopo giorno, si accorgerà di provare un forte sentimento nei confronti di Demir, che prima considerava la fonte di tutte le sue disgrazie.

Prima di morire, Yilmaz chiese a Demir di prendersi sempre cura di Zuleyha e dei bambini, una promessa che manterrà.

Terra amara anticipazioni: Zuleyha incontra Yilmaz in sogno, cosa le dice?

Le anticipazioni di Terra amara svelano che Zuleyha farà un sogno rivelatore e che le cambierà per sempre la vita. Il protagonista sarà Yilmaz, che si avvicinerà piano a lei, bello come il sole, sussurrandole queste parole: "Zuleyha, me ne vado".

Angosciata, Zuleyha inizierà a piangere sconsolata ma il sogno proseguirà con il resto del discorso che le farà Yilmaz: "Non piangere più, Demir è con te adesso e ti ama davvero e tu dovresti fare lo stesso".

Un senso di pace pervaderà Zuleyha, che si sveglierà con il cuore leggero.

Zuleyha incontra ancora Yilmaz in sogno?

Dopo aver fatto quel bellissimo sogno, Zuleyha sentirà l'esigenza di condividerlo con qualcuno e così lo racconterà a Sevda: ''Ora mi sento finalmente libera'', le dirà.

Zuleyha e Demir vivranno momenti molto felici, tanto da decidere di programmare la loro seconda luna di miele.

Purtroppo, l'apparizione di Yilmaz nel sogno di Zuleyha sarà l'ultima in Terra amara e altri nuovi personaggi arriveranno a Cukurova per animare le trame.

Tra questi c'è Umit, che avrà un ruolo determinante - insieme a Fikret - nel rinnovato amore tra Zuleyha e Demir, inaspettatamente legati l'una all'altro.