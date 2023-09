Colpo di scena per i fan di Beautiful. Quinn Fuller nelle prossime puntate italiane, lascerà Los Angeles all'improvviso. Lo farà per allontanarsi da Carter e ciò starà a significare che la loro storia d'amore non avrà un lieto fine. I telespettatori saluteranno quindi l'attrice Rena Sofer che, per nove anni, ha impersonato questo controverso personaggio.

Colpo di scena in Beautiful: Quinn lascia la soap

Scorrendo le anticipazioni su ciò che è già andato in onda negli Usa un anno fa, si viene a sapere che il personaggio di Quinn Fuller è uscito di scena.

I fan italiani assisteranno al suo abbandono tra qualche settimana, vista la differenza temporale tra la messa in onda statunitense e quella italiana. Un abbandono quello di Quinn, che giunge inaspettato, visto che il personaggio è stato centrale soprattutto in questo ultimo periodo, grazie al triangolo amoroso che l'ha vista protagonista insieme ad Eric e Carter. Proprio nelle recenti puntate trasmesse su Canale 5, Quinn ha chiuso il matrimonio con Eric, scegliendo di vivere l'amore per Carter alla luce del sole.

Quinn lascia Carter e Los Angeles nelle prossime puntate di Beautiful

A fronte di ciò, viene da chiedersi come gli sceneggiatori di Beautiful faranno uscire di scena Quinn. Ebbene, non ci saranno tragedie o morti improvvise.

Stando alle anticipazioni, la madre di Wyatt deciderà di lasciare Los Angeles senza Carter. Quindi, la loro storia d'amore non avrà un lieto fine. Sarà Quinn a piantare in asso Carter e lo farà all'improvviso lasciando di stucco l'avvocato. Sarà una decisione che Quinn prenderà non perché non più innamorata di Carter, tutt'altro.

La donna infatti, si allontanerà da lui e dalla città per lasciarlo libero di costruirsi una famiglia. Quinn sa che Carter desidera da sempre avere un figlio. Cosa che lei, per via dell'età, non può dargli. Ecco perché, si 'sacrificherà' per il bene di Carter.

L'attrice di Quinn lascia Beautiful dopo nove anni

Rena Sofer, che dal 2013 al 2022 ha prestato il volto a Quinn in Beautiful, in occasione del suo ultimo giorno di lavoro di set, aveva pubblicato un post di congedo sui social.

L'attrice aveva salutato i fan, dicendo che era arrivato il momento per lei di fare qualcosa di nuovo. Un addio che ha colto di sorpresa gli appassionati di Beautiful che, in questi anni, hanno apprezzato parecchio il suo controverso personaggio. Pare che una volta conclusasi la storyline di Quinn con Carter, gli sceneggiatori non abbiano avuto idee su come far rimanere il personaggio interpretato da Rena Sofer al centro delle vicende. Da qui, la decisione dell'attrice di non rinnovare il contratto con la produzione di Beautiful. Ecco il motivo per cui il pubblico la vedrà uscire di scena.