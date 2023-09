Beautiful va in onda su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi da lunedì 2 a sabato 7 ottobre evidenziano che Sheila continuerà a far credere a Finn che Li sia morta e, come se non bastasse, dirà al medico che non aveva altra scelta se non quella di uccidere la signora Finnegan.

Mike, intanto, dirà alla diabolica Carter che presto la troveranno, nel frattempo Wyatt dirà a Liam di essere preoccupato dell'intromissione di loro padre Bill nelle ricerche della dark lady. Li, invece, entrerà a casa di Liam, il quale la riconoscerà subito, e farà presente che Finn è ancora vivo, mentre il dottore dirà a Sheila che lei appartiene al carcere e non sarà mai la sua vera madre.

Bill e Li, in ultimo, faranno irruzione nel luogo dov'è recluso Finn e quest'ultimo rimarrà sbigottito vedendo viva la sua madre adottiva.

Sheila dirà a Finn di non aver avuto altra scelta se non quella di togliere la vita a Li

Le trame di Beautiful, in merito alle puntate che andranno in onda dal 2 al 7 ottobre, raccontano che Sheila proseguirà nelle sue menzogne facendo credere ancora a Finn di aver ucciso Li perché non aveva altra scelta, così il medico giurerà vendetta verso Carter.

Taylor e Ridge, al contempo, saranno preoccupati per aver deciso di permettere a Steffy di andare così lontano in un momento delicato. Nel frattempo Mike busserà al rifugio di Sheila rivelando alla stessa che, dopo la dichiarazione di Brooke e Ridge, è stato arrestato.

Da un lato Guthrie farà presente alla complice che ben presto la troveranno, dall'altro lato invece la dark lady ammonirà Mike per averla raggiunta dopo essere stato arrestato. L'uomo, quindi, ammetterà di aver operato una scelta rischiosa avvertendola e, al contempo, le dirà che hanno necessità di stilare un piano per evitare di essere catturati entrambi.

Finn, poco dopo, si sveglierà e Sheila gli chiederà scusa per averlo pugnato con un siringa piena di un potente sedativo, dando inoltre altre istruzioni da seguire al medico.

Bill e Li faranno irruzione nella stanza dov'è recluso Finn

Wyatt farà presente a Liam di essere preoccupato che loro padre Bill si sia fatto coinvolgere nelle ricerche di Sheila.

Li, successivamente, entrerà a casa di Liam e quest'ultimo la riconoscerà immediatamente, così la madre adottiva di Finn dirà che quest'ultimo è ancora vivo ed è sotto prigionia da Sheila. Li, a tal proposito, ci terrà a sottolineare che se Carter lo amasse davvero l'avrebbe già lasciato andare.

Finn, infine, dirà a Sheila che lei deve stare in galera e non sarà mai la sua vera madre, ma pochi istanti dopo, nel rifugio dov'è recluso il medico, faranno irruzione Bill e Li.

Finn resterà a bocca aperta vedendo Li ancora viva.