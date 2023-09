Sta facendo discutere il breve monologo di Alessandro Cattelan contro Belen. Dopo che la showgirl gli ha dato buca a poche ore dal debutto (doveva essere ospite della prima puntata), il conduttore ha lanciato una serie di frecciatine che hanno messo in dubbio il malessere con cui è stato giustificato il suo forfait dell'ultimo minuto. Se Belen è in silenzio da ore, ci hanno pensato Fabrizio Corona e Sabrina Ferilli a prendere le sue parti sui social network.

Aggiornamenti sul monologo contro Belen

Dopo che Belen Rodriguez ha dato buca al suo show in seconda serata, Alessandro Cattelan ha pensato bene di punzecchiarla con una serie di battute un po' "velenose".

In seguito a una storia Instagram (la foto di un drink con le mani di un uomo sullo sfondo) che Rodriguez ha pubblicato il giorno in cui ha disdetto l'ospitata dicendo di stare male, il conduttore ha ironizzato: "Sarà all'Asl e quello sarà il suo medico di base".

Il padrone di casa del format di Rai 2, dunque, ha lasciato intendere di non credere al forte malessere in corso.

"Ci avevo creduto", ha fatto sapere il conduttore tra una gag e l'altra sulla 39enne che ha fatto dietrofront a poche ore dal debutto della trasmissione.

Lo sfogo dell'ex fidanzato di Belen

Anche se sul web non si parla d'altro che di lei e della sua mancata ospitata a E poi c'è Cattelan, Belen non si è ancora esposta né per giustificare la sua assenza nel programma né per rispondere alle frecciatine del presentatore.

A prendere le parti di Rodriguez, però, è stato uno dei suoi più famosi ex. Con una storia che ha caricato sul suo profilo Instagram nel primo pomeriggio di mercoledì 27 settembre, Fabrizio Corona si è rivolto al conduttore dello show con queste parole: "Non devi infamarla, se dice di stare male va lasciata stare".

"Fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio, senza talento e sopravvalutato", ha concluso l'ex re dei paparazzi sui social network.

Un attacco diretto quello che l'imprenditore ha voluto fare ad Alessandro, reo a suo avviso di aver esagerato nel punzecchiare Belen all'inizio della prima puntata del suo programma in seconda serata.

L'affetto nei confronti di Belen

A schierarsi con Rodriguez in questa "diatriba" che sta tenendo banco sui siti da giorni, è stata anche Sabrina Ferilli.

L'attrice ha condiviso tra le sue Instagram stories lo stralcio di un articolo sulle frecciatine che Cattelan ha lanciato a Belen l'altra sera e ha commentato: "Che signore".

L'attrice romana, dunque, ha preso le difese della donna con la quale ha lavorato fianco a fianco per tanti anni a Tu sì que vales: l'edizione che ha debuttato sabato scorso, infatti, è la prima senza la showgirl argentina alla conduzione (sono stati riconfermati Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile).

La 39enne, però, non ha risposto neppure all'affetto che amici ed ex le hanno dimostrato in questa situazione: da oltre una settimana, infatti, Belen sta usando pochissimo i social network e i fan si chiedono perché.

Neppure il giorno del suo compleanno la presentatrice ha postato foto o video sul suo account, come se volesse un po' sparire dalla circolazione dopo un'estate sempre al centro dell'attenzione.

Il pubblico era curioso di rivedere la showgirl in tv ma soprattutto di sentirla parlare del suo nuovo amore (l'imprenditore Elio Lorenzoni, ndr), ma per ora è tutto rimandato, anche se si vocifera che la prima ospitata potrebbe essere da Mara Venier a Domenica In.