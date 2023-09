I fan aspettavano da tempo il ritorno di Belen Rodriguez: la showgirl, infatti, si è assentata dai social network per settimane, anche il giorno del suo 39esimo compleanno. La sera del 28 settembre, però, l'argentina ha condiviso con i follower alcuni recenti scatti: tra questi c'è l'ormai immancabile foto in bianco e nero di Elio Lorenzoni, ma neppure una che possa essere interpretata come una replica indiretta alla recenti critiche (le dichiarazioni di Stefano a Belve sul tradimento e le frecciatine che Cattelan le ha lanciato per aver dato forfait al suo show).

Aggiornamenti sul privato di Belen

Alessandro Cattelan l'ha punzecchiata tanto in tv ma Belen sembra non volersi difendere pubblicamente: questa è la sensazione che hanno avuto fan e curiosi dando un'occhiata al post con il quale la donna è riapparsa sui social network dopo una lunghissima assenza.

Giovedì 28 settembre, infatti, la Rodriguez è tornata su Instagram con una serie di foto che sembrano riassumere le sue ultime giornate lontano dal web: oltre a mostrarsi in posa con un abito che evidenzia la sua esile silhouette, l'argentina ha condiviso con i follower l'ennesimo scatto in bianco e nero del nuovo fidanzato.

Tra le immagini che la showgirl ha caricato sul suo profilo dopo una pausa di oltre 2 settembre, spicca quella con protagonista Elio Lorenzoni, l'uomo che le ha restituito il sorriso dopo la separazione da Stefano De Martino.

Il silenzio di Belen

Anche se da giorni non si parla d'altro che di lei, Belen ha deciso di non commentare le polemiche che sono nate attorno alle sue ospitate tv saltate oppure quelle dei suoi ex a Belve.

Martedì scorso, infatti, sia Stefano De Martino che Fabrizio Corona hanno rilasciato un'intervista a Francesca Fagnani e, chi più e chi meno, hanno tirato in ballo l'argentina con la quale hanno fatto coppia per tanti anni.

Il napoletano, in particolare, ha sorpreso rispondendo così alle voci di tradimento che hanno impazzato quest'estate: "Il mio matrimonio non è finito per quello. Io non ho mai avuto relazioni parallele o amanti, non mi sono mai innamorato di un'altra donna".

Parole spiazzanti che sembrano cozzare con quello che la Rodriguez ha sempre lasciato intendere quando si è allontanata dal marito, come lo scorso luglio quando sui social ha postato il video di alcuni cervi.

Rimandato il rientro in televisione di Belen

Tornando sui social dopo una lunga assenza, però, Belen non ha replicato neppure alle frecciatine che Alessandro Cattelan le ha lanciato su Rai 2 alcuni giorni fa.

Nel raccontare del dietrofront dell'ultimo minuto dell'argentina (sarebbe dovuta essere ospite della prima puntata dello show, ma non si è presentata dicendo di stare poco bene), il presentatore ha ironizzato su una foto che la stessa ha postato su Instagram qualche ora prima.

Mostrando lo scatto di un drink con dietro le mani incrociate di un uomo, lo showman ha detto: "Beh, qui sarà all'Asl e lui sarà il suo medico di base. Se aveva un problema che si risolve con l'alcol, doveva venire qui che è il posto giusto".

Una serie di stoccate alle quali la Rodriguez non ha ancora risposto, ma alcune persone a lei care sì: Sabrina Ferilli, per esempio, ha tuonato contro Cattelan sui social scrivendo "che signore!".

Fabrizio Corona, invece, si è rivolto direttamente al conduttore e ha detto: "Se non sta bene, va lasciata stare. Non devi infamarla".

Belen, dunque, per ora preferisce rimanere in silenzio anche se si vocifera che presto potrebbe parlare: il ritorno in tv della 39enne potrebbe avvenire come ospite di Mara Venier in una delle prossime puntate di Domenica In.