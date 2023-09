Cristina Scuccia non farà parte del cast di Tale e Quale Show. A spiegare i perchè del dietro front il conduttore stesso del programma, Carlo Conti, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Di Più.

Tale e Quale Show, retroscena su Scuccia

Nelle scorse settimane Cristina Scuccia era stata ufficialmente annunciata come nuova partecipante di Tale e Quale e Show 2023, ma all'ultimo momento l'ex religiosa è stata esclusa: “Avevamo scelto Cristina, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di ‘paletti’, che non abbiamo potuto accettare - ha rivelato Carlo Conti - Chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via.

Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi’ avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta”.

Il cast

Tramite il suo account Instagram, Carlo Conti ha poi annunciato il cast che prenderà parte alla nuova edizione dello show. I concorrenti che si metteranno in gioco saranno 10. Nel parterre femminile ci saranno Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì e Ginevra Lamborghini. Per quanto riguarda il parterre maschile invece gareggeranno Alex Belli, Gaudiano, Scialpi e Lorenzo Licitra.

Confermata nel cast infine la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

In merito invece alla sostituzione di Cristina Scuccia, al momento non è stato diffuso alcun potenziale nome, sarà necessario dunque attendere.

Cristina Scuccia: il percorso

Cristina Scuccia si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per avere preso parte a The Voice Italy sotto la guida di J-Ax.

La cantante vinse il programma, ma successivamente tornò in convento come il suo ruolo di suora prevedeva. Nel 2021 però la decisione di togliere i vestiti da religiosa e di trasferirsi a Madrid per proseguire in una carriera televisiva che nel 2022 l'ha condotta all'Isola dei Famosi. In Honduras, Cristina ha evidenziato importanti cambiamenti interiori mostrandosi in bikini e decidendo di rispondere anche ad alcune domande "scomode" rivolte dai suoi compagni d'avventura.

Da venerdì 22 settembre avrebbe dovuto prendere parte a Tale e Quale Show ma i mancati accordi con la produzione le hanno fatto fare un passo indietro in attesa di poter comunque compiere i prossimi passi nel mondo della tv.