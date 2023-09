Domenica 17 settembre, alcuni telespettatori hanno sostenuto di avere sentito Claudio Roma pronunciare una parola blasfema. Dal momento che gli autori non hanno preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti del 34enne, il caso dovrebbe essere rientrato.

L'episodio 'incriminato'

Claudio Roma ha fatto il suo ingresso nel reality show nella puntata di venerdì 15 settembre, ma è stato spedito nel tugurio insieme a Marina Fiordaliso, Valentina, Arnold e Ciro Petrone.

Nel video presente sul web, si vedono i concorrenti del tugurio interagire tramite una parete con i concorrenti presenti nella parte centrale della casa del Grande Fratello.

A un certo punto si sente Claudio pronunciare quella che ha molti sembrerebbe una parola blasfema.

Le ipotesi del web

Su X, alcun utenti hanno formulato delle ipotesi in merito al possibile "bestemmia-gate". Un utente ha fatto notare che Claudio essendo romagnolo potrebbe avere utilizzato un'intercalare molto in voga nella sua regione. Un altro utente invece sembra non avere dubbio sulla pronuncia della bestemmia. Un telespettatore ha ammesso di non riuscire a capire bene cosa viene detto nel video. Un utente ha chiesto di non iniziare a creare dei "casi" sui social che possono ritorcersi contro i vari concorrenti del GF.

Al momento gli autori non hanno preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti del 34enne.

Tuttavia, non è escluso che nella terza puntata venga trattato l'accaduto. I telespettatori infatti, hanno notato che la regia ha iniziato a censurare Claudio dopo essere stato richiamato in confessionale e trattenuto per circa 2 ore.

Lo sfogo di Claudio

Nel frattempo, Claudio Roma è stato protagonista di un altro episodio che non è passato inosservato.

Nel corso di una chiacchierata con i suoi compagni d'avventura ha criticato Alfonso Signorini per avere utilizzato una parola "forte" poco prima del suo ingresso nella casa. Nel dettaglio, il 34enne ha riferito di essere stato chiamato "spacciatore". Il concorrente non ha rinnegato il suo passato, ma ha confidato che in quell'occasione quel tipo di termine poteva essere evitato visto che c'era la sua famiglia sintonizzata a seguire l'ingresso nella casa più spiata d'Italia e questo potrebbe rimarginare vecchie ferite.

Nel video di presentazione, Claudio ha spiegato che all'età di 17 anni è stato arrestato dopo essere stato colto in flagranza di reato mentre cedeva delle sostanze stupefacenti. Dopo avere pagato, Roma ha detto di essere rinato anche grazie all'aiuto dei suoi genitori.