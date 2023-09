Al termine della puntata del GF, in onda giovedì 21 settembre su Canale 5, i concorrenti si sono scatenati con balli e canti. In un momento di relax, Fiordaliso ha pronunciato una frase su Arnold, che secondo alcuni telespettatori sarebbe fuori luogo. La cantante ha detto: "Lui così, in mezzo a noi, di colore, è bellissimo. Sembra di stare in America". La frase è stata molto criticata sul web. Anche se Arnold non è sembrato per nulla infastidito dalle parole pronunciate da Fiordaliso.

Le parole finite al centro della polemica

Fiordaliso mentre ballava in salone con Beatrice, Angelica e Arnold ha pronunciato una frase su quest'ultimo: "Poi lui così, in mezzo a noi, di colore, è bellissimo. Mi sembra di stare in America. Siamo in America". A fare eco ci ha pensato Beatrice, sostenendo che il coinquilino è un bravissimo ballerino.

La scena si è svolta nella maniera più tranquilla, tanto che Arnold non è apparso per niente infastidito dalle parole della coinquilina.

Il commento di alcuni utenti del web

La frase pronunciata da Fiordaliso non è passata inosservata ad alcuni telespettatori del Grande Fratello. Su X, alcuni utenti hanno espresso un commento critico nei confronti della cantante: "Queste uscite di Fiordaliso mi lasciano così, vabbè". Un altro utente si è domandato perché non la smette con queste frasi con un doppio senso. Un telespettatore ha affermato che nel 2023 non dovrebbero più essere utilizzati i luoghi comuni non fanno altro che alimentare gli stereotipi.

Inoltre ha sottolineato che la parola "colore della pelle" non andrebbe mai utilizzata come affermazione. Tuttavia, c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore dell'artista sostenendo che non si può gridare al razzismo per ogni singola parola pronunciata. Un altro utente ha fatto notare che Arnold sui social è il primo che ironizza sulla sua nazionalità, quindi è stato chiesto di non sollevare inutili polemiche.

La frase pronunciata il giorno prima

La reazione di alcuni utenti del web, arriva dal fatto che Fiordaliso il giorno precedente ha pronunciato un'altra frase simile: "Sei troppo scuro, non ti vedevo". Anche in questo caso, però, il concorrente anziché risultare infastidito ha risposto con ironia.

Tuttavia, anche in questo caso la frase pronunciata da Fiordaliso ha spaccato l'opinione dei telespettatori del reality show: da un lato c'è chi considera la frase una caduta di stile e chi invece, ritiene che sia stato un siparietto goliardico. Va detto che nel caso si fosse trattata di una frase a sfondo razzista, Alfonso Signorini avrebbe preso immediatamente dei provvedimenti.