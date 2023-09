Durante la sesta puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 28 settembre, i telespettatori sono stati chiamati a decidere chi rendere immune tra Vittorio, Arnold, Grecia, Beatrice Luzzi e Giselda Torresan. Quest'ultima nel post-puntata è scoppiata a piangere, perché non è stata votata come "preferita" dal pubblico. Inoltre la 34enne veneta è stata "condannata" al televoto eliminatorio della prossima settimana dalla stessa Beatrice.

Lo sfogo di Giselda

Nel mezzo della diretta Alfonso Signorini ha letto l'esito del televoto e tra i cinque concorrenti, i telespettatori hanno deciso di rendere immune Beatrice.

Sebbene in puntata Giselda abbia accettato la sconfitta con sportività, al termine della diretta si è lasciata andare in un pianto disperato. La diretta interessata parlando con i suoi compagni d'avventura si è domandata perché il pubblico abbia preferito una concorrente divisiva come Beatrice a lei, che cerca sempre di evitare gli scontri all'interno del reality show.

Il sostegno degli 'ex tugurio'

In seguito allo sfogo di Giselda, Ciro ha cercato di spiegarle che è molto forte al televoto e sicuramente riuscirà a superarlo anche questa volta. Rosy ha consolato l'amica e l'ha abbracciata, mentre Anita ha esposto la sua teoria sul voto del pubblico: "Lei non è preferita per i comportamenti che ha, ma perché crea gioco in qualche modo". Dunque, secondo il suo punto di vista Beatrice verrebbe salvata dai telespettatori solo ed esclusivamente perché crea dinamiche all'interno del Reality Show.

no ma giselda che piange per non essere la preferita, quella a cui interessavano solo le montagne e non il gioco#grandefratellopic.twitter.com/qfzpEo6j3k — Paola. (@Iperborea_) September 28, 2023

Inoltre Oliveri ha fatto notare che quando Paolo Masella ha preso le difese di Giselda, tutti si sono alzati in piedi per spezzare una lancia a suo favore.

In quel caso Paolo ha fatto notare che Beatrice ha avuto un'uscita fuori luogo su Giselda, sostenendo che sia un "cane al guinzaglio" visto che è sempre vicina alla chef italo-cinese.

Torresan a rischio eliminazione

Nel frattempo, il concorrente reso immune nella sesta puntata ha avuto il compito mandare al televoto eliminatorio un suo compagno d'avventura con la quale si trovava in nomination questa settimana.

Dal momento che Beatrice è stata la preferita del pubblico, l'attrice ha deciso di salvare per prima Grecia, poi Vittorio e Arnold. Di conseguenza, ha "condannato" al televoto la 34enne di Pieve del Grappa: "Le ho dato molto ascolto, l’ho protetta e stimata. Le ho regalato dei vestiti. Mi ha nominata come ipocrita. Ho trovato la sua votazione incomprensibile e grande ingratitudine".

Dunque, Giselda si trova al televoto con Grecia Colmenares, Marco Fortunati e Valentina Modini: uno di loro rischia di abbandonare la casa di Cinecittà definitivamente.