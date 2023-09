Lunedì 18 settembre, su Canale 5, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello. Tra gli argomenti affrontati da Alfonso Signorini c'è stato spazio anche per il presunto invaghimento di Giselda Torresan nei confronti di Paolo Masella. Dopo un confronto, la 34enne veneta ha precisato di non nutrire alcuna attrazione nonostante abbia fatto delle battute piccanti: "Non mi innamoro così".

Il precedente

In occasione della precedente puntata del GF, Paolo aveva deciso di nominare Giselda poiché convinto che fosse interessata a lui. In confessionale, il 25enne romano aveva spiegato di non volere dare false speranze alla coinquilina e di volerle bene come amica.

A quel punto il conduttore del reality show Alfonso Signorini aveva chiesto a Paolo di essere chiaro con Giselda, in modo da evitare spiacevoli situazioni in futuro.

Il confronto

Paolo Masella ha seguito il consiglio di Alfonso Signorini e, in settimana, ha chiarito la sua posizione con Giselda: mentre si trovava in cucina a lavare i piatti, il 25enne ha chiesto alla coinquilina di non fraintendere i suoi comportamenti, poiché da parte sua si tratta solo di amicizia. Inoltre ha riferito di non voler rovinare il bellissimo rapporto che si è venuto a creare all'interno della casa del Grande Fratello.

Nel corso della terza puntata, i due concorrenti sono stati chiamati in confessionale per un nuovo confronto.

Giselda ha negato di essere invaghita: "Ho fatto delle battute, ma non per questo provo qualcosa per lui. È ancora un bambino". Con sarcasmo si è domandata cosa si sia messo in testa Paolo: "Ho 34 anni non sono una bambina". Inoltre Torresan ha fatto notare al coinquilino di averla fraintesa, visto che ride e scherza con tutti i coinquilini.

Tutto è partito dalla nomination di Paolo... con una motivazione ben precisa che fa riferimento a Giselda. Ma dopo il loro confronto... 👀 #GrandeFratello pic.twitter.com/yrfJAvLcYh — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 18, 2023

Il commento di alcuni telespettatori

Sulla pagina X del GF, moltissimi telespettatori hanno commentato quanto accaduto fra i due coinquilini della casa più spiata d'Italia.

La maggior parte degli utenti ha spezzato una lancia a favore della 34enne veneta, sostenendo che l'unico che si è fatto un film sarebbe stato Paolo. Un utente ha fatto notare che potrebbe essere il contrario: Paolo avrebbe solo cercato di capire se Giselda nutre o meno un'interesse verso di lui, in modo da poter avviare una conoscenza in futuro. E poi ancora, un altro telespettatore ha invece fatto notare che Masella avrebbe messo dei 'paletti' senza sapere realmente come stavano le cose.