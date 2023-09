Lunedì 25 settembre, su Canale 5, è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha aperto la diretta parlando della situazione che si è creata tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese: lui ha iniziato a corteggiare la coinquilina, ma quest'ultima ha rifiutato le avances. Nel mezzo di un confronto, Heidi non ha nascosto che all'inizio ci fosse una particolare simpatia, ma poi ha trovato Massimiliano troppo "prepotente" nei modi.

Il confronto tra i due concorrenti

Alfonso Signorini ha aperto la puntata del GF parlando della possibile intesa fra due concorrenti.

Heidi in settimana ha affermato di avere messo dei freni, poiché non è arrivata al reality show per intraprendere una relazione. Nel momento in cui ne ha parlato con Massimiliano, ha notato che quest'ultimo le ha tolto anche il saluto. Successivamente, la giovane ha riferito di avere visto Massimiliano correre troppo rispetto a lei: "È entrato troppo a gamba tesa, sono parole forti da dire da parte di un uomo adulto e non ragazzino, volevo andarci con i piedi di piombo". Baci ha aggiunto di essersi aperta con il coinquilino solamente per farsi conoscere meglio all'interno del gioco, ma ciò non significa che voleva andare oltre un rapporto di amicizia.

A quel punto, Varrese ha ammesso di avere corso un po' troppo perché all'interno della casa di Cinecittà ha perso la percezione del tempo e quindi non ha considerato che Heidi è entrata qualche giorno dopo di lui in gioco.

Massimiliano riceve un due di picche

In Mistery Room i due concorrenti si sono ritrovati faccia a faccia. In particolare, Massimiliano si è risentito per quanto detto da Heidi e ha ribadito di essere stato troppo precipitoso. Successivamente ha preso la parola Baci e ha chiesto al coinquilino se l'abbia corteggiata e Varrese anziché glissare ha risposto in modo affermativo e ha chiesto: "Ma io ti piaccio?".

In un primo momento Heidi ha cercato di non rispondere, ma incalzata da Signorini ha rifiutato le avances in diretta: "No, non mi piaci".

Il conduttore non ha potuto fare altro che ribadire il due di picche di Heidi nei confronti di Massimiliano.

Il commento di Cesara Buonamici

Al termine del confronto tra i due coinquilini, Alfonso Signorini ha chiesto a Cesara Buonamici di esprimere il suo punto di vista.

Secondo l'opinionista, nessuna donna vuole essere considerata una "preda di poca fatica". Dunque, il fatto che Massimiliano si sia risentito potrebbe essere dettato da una sorta di strategia, altrimenti non avrebbe insistito in quel modo dopo neanche un mese di convivenza forzata.

In casa, alcuni concorrenti si sono schierati con Varrese mentre altri con Heidi.