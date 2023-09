Nel corso della terza puntata del GF, in onda giovedì 21 settembre su Canale 5, Alfonso Signorini ha chiesto a Grecia Colmenares, Angelica Baraldi, Fiordaliso e Heidi Baci cosa pensano di Massimiliano Varrese. In particolare, Heidi si è detta convinta di interessare al coinquilino, ma ha ammesso di essersi sentita in imbarazzo per le attenzioni a lei dedicate.

Le dichiarazioni di Heidi

All'interno della casa del Grande Fratello, alcune concorrenti del parterre femminile sembrano subire il fascino di Massimiliano Varrese. Nel corso della puntata di ieri, Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale Fiordaliso, Grecia, Angelica e Heidi: tutte e quattro hanno speso parole di stima nei confronti del coinquilino.

A un certo punto, il conduttore ha chiesto: "Secondo voi a Massimiliano chi interessa?".

Secondo Heidi, Varrese nutre una certa simpatia verso di lei poiché è solito avere sempre un occhio di riguardo nei suoi confronti: "Per questo atteggiamento io ho avuto delle difficoltà". Sebbene la giovane abbia descritto Massimiliano come un uomo molto gentile e affascinante, al tempo stesso ha rivelato che non lo vedrebbe al suo fianco come ipotetico fidanzato: "Lui è un uomo adulto con un passato".

Massimiliano Varrese si becca un due di picche senza saperlo

Dal momento che le concorrenti si trovavano in confessionale, il conduttore del reality show si è rassicurato che gli altri concorrenti non ascoltassero la conversazione.

A quel punto, rivolgendosi a Grecia e Fiordaliso ha chiesto loro cosa pensassero di Massimiliano. Entrambe le "vippone" hanno espresso dei complimenti nei confronti del coinquilino e hanno ironizzato su una possibile relazione. Angelica, invece, ha preferito non pronunciarsi anche se tra lei e Varrese c'è un ottimo feeling.

In seguito alle parole di Heidi, è evidente che il concorrente si sia preso un due di picche a sua insaputa.

Chi è Heidi Baci?

Heidi Baci ha 25 anni e vive a Pescara, ma i suoi genitori sono di origini albanesi. In occasione del video di presentazione ufficiale ha spiegato di essere pronta a mettersi in gioco senza filtri. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la concorrente non risulta avere delle frequentazioni in corso.

Nel 2018 ha partecipato alle selezioni per Miss Italia, mentre nel 2019 ha recitato nel film "Uno di noi" diretto da Luciano Silighini Garagnani dedicato alla vita di Berlusconi.

Heidi lavora nel settore nautico come commerciante e imprenditrice e sebbene abbia numerosi impegni di lavoro, ha rivelato di trovare sempre tempo per i suoi amici e per la famiglia. Inoltre, l'attuale concorrente del GF è anche una modella.