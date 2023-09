Nella casa del GF, ieri è accaduto un episodio che non è passato inosservato. Nel pomeriggio Samira Lui ha trovato in camera da letto un beauty che apparteneva a Alberto De Pisis (concorrente della precedente edizione). Sui social, non è mancata l'ironia dei telespettatori in merito alla scarsa igiene visto che sono stati effettuati anche dei lavori di ammodernamento.

L'accaduto

Mercoledì 20 settembre, Samira Lui ha trovato un beauty posizionato dietro a letto. Stando a quanto si apprende dai social, la pochette sarebbe di Alberto De Pisis visto che sopra c'era il suo nome e c'era il logo del Grande Fratello Vip.

Ovviamente, i concorrenti sono apparsi perplessi visto che all'interno della casa di Cinecittà sono stati apportati dei lavori di ammodernamento.

L'ironia del web

Tale ritrovamento da parte di Samira non è passato inosservato ai telespettatori del reality show. Su X, moltissimi utenti sono apparsi spiazzati per quanto accaduto, poiché come detto in precedente all'interno della casa sono state effettuate numerose modifiche. Di conseguenza, gli addetti alle pulizie non avrebbero pulito in modo accurato i vari ambienti. Alcuni telespettatori hanno commentato in modo ironico, sostenendo che all'interno del GF ci sia una scarsa igiene.

Tra le vari ipotesi formulate dal web, c'è anche chi ha sostenuto che Alberto De Pisis potrebbe tornare nella casa con un ruolo speciale.

Infine c'è chi ha riferito che i concorrenti dell'attuale edizione potrebbero trovare altri oggetti appartenenti al vecchio cast.

GF: arrivano i primi litigi tra i concorrenti

Tornando alle dinamiche nate al GF, in questi giorni sono nati i primi litigi. Tutto è partito da un gioco proposto dagli autori: ogni concorrente doveva assegnare un aggettivo al coinquilino tra quelli proposti.

Beatrice Luzzi dopo essere stata votata come la più ipocrita della casa non ha digerito il giudizio dei suoi compagni d'avventura, tanto che ha discusso con la maggior parte di loro: botta e risposta con Rosy Chin, screzio con Lorenzo Remotti che si è messo in mezzo alla discussione e rimprovero a Giselda Torresan poiché parlerebbe solo della montagna. Claudio Roma invece, è stato definito narcisista e ipocrita.

Il 34enne ha ammesso di essere rimasto deluso dal giudizio di Fiordaliso, poiché i due hanno avuto modo di conoscersi meglio all'interno del tugurio.

Al termine del gioco gli animi sembrano essere tornati sereni, ma quanto accaduto nella serata di ieri verrà sicuramente trattato sicuramente da Alfonso Signorini nella quarta puntata del GF in programma giovedì 21 settembre su Canale 5 a partire dalle 21:30 circa.