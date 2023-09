Martedì 19 settembre, su Telecinco, è andata in onda una nuova puntata del GF spagnolo. Tra i protagonisti ci sono stati Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: all'influencer venezuelana era stato proposto di vedere il fidanzato, ma avrebbe dovuto pagare una penale di 12.000€ per soli 3 minuti. Dunque, Oriana ha deciso di non accettare la proposta della redazione per non decurtare il budget del montepremi ai suoi compagni d'avventura.

Che cos'è successo?

All'interno della casa più spiata di Spagna, Oriana ha più volte chiesto di poter vedere il suo fidanzato.

Nella puntata in onda ieri, la redazione ha deciso di accogliere la proposta della concorrente ma ad una condizione: l'incontro con Daniele per soli 3 minuti avrebbe portato una penale di 12.000€ da sottrarre dal montepremi finale.

Arrivato in studio, la conduttrice ha chiesto a Dal Moro di andare in una stanza dove ad attenderlo c'era un divanetto. Successivamente Oriana è stata informata che nella stanza accanto al loft c'era il suo fidanzato. Alla richiesta della redazione, la concorrente del Grande Fratello spagnolo ha deciso di rifiutare l'incontro: "Amore ti amo. Ascoltami, non mi odiare, ho deciso così perché non si può. Capiscimi". Dal canto suo l'imprenditore veneto ha iniziato ad arrabbiarsi con la produzione del Reality Show: "Spacco tutto".

Al tempo stesso, Dal Moro ha cercato di tranquillizzare Oriana disperata, ripetendo più volte di amarla.

Daniele: “Mo spacco tutto”

Oriana: “Non mi odiare, solo l'ho fatto perchè non si può”

Daniele: “Si ho capito ma io non posso tornare a casa con te così, lo capisci Oriana?”



Daniele Dal Moro furioso con il GF spagnolo

Sebbene Daniele Dal Moro abbia cercato di rassicurare Oriana, al tempo stesso si è detto preoccupato per il suo stato: "Non posso tornare a casa con te così".

A quanto pare l'imprenditore si sarebbe lasciato scappare anche un'imprecazione. Al momento di tornare in studio, Daniele avrebbe minacciato gli autori di chiamare la polizia poiché era in pensiero per la sua fidanzata.

Su Instagram, il 33enne ha dato adito ad un duro sfogo anche se poi ha rimosso la storia: "Non me ne vado da qui senza vedere Oriana, i sentimenti non sono un gioco".

La reazione degli altri concorrenti

Una volta che Daniele Dal Moro si è allontanato dalla casa del GF spagnolo, i concorrenti hanno commentato a quanto assistito. In particolare, Alex Caniggia ha sottolineato di quanto sia forte il sentimento fra l'imprenditore e Oriana. Quest'ultima invece ha continuato a chiedere alla produzione di fare entrare il compagno come concorrente, in modo da affrontare al meglio la nuova esperienza televisiva. "Vi prego, non posso pagare tutti quei soldi per 3 minuti. Mettetelo qui dentro, vi scongiuro".

Tutti gli altri compagni d'avventura di Marzoli hanno cercato di consolarla mentre piangeva.