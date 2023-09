Cambio programmazione per il Grande Fratello 2023 sulle reti Mediaset. Il palinsesto del reality show condotto da Alfonso Signorini subirà delle sostanziali modifiche rispetto alla passata stagione, in primis per quanto riguarda la messa in onda della diretta 24 ore su 24.

Gli spettatori e appassionati del reality show che, speravano di poterlo vedere in diretta tutto il giorno, resteranno delusi: il Live dalla casa di Cinecittà non sarà trasmesso in piena notte.

Mediaset cambia la programmazione del Grande Fratello 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione per il Grande Fratello 2023 riguarderà in primis la messa in diretta della diretta 24 ore su 24.

Anche quest'anno, infatti, sarà possibile seguire le vicende dei nuovi concorrenti di questa edizione seguendo il live in televisione su Mediaset Extra e anche in streaming su Mediaset Infinity.

Rispetto al passato, però, cambieranno gli orari di trasmissione della diretta del reality show, dato che non sarà trasmessa live 24 ore su 24.

Alfonso Signorini, nel corso della prima puntata di questa nuova edizione, ha svelato le novità e tutti gli appuntamenti televisivi con il reality show, e ha detto al pubblico che quest'anno non ci sarà la diretta in piena notte.

La diretta del Grande Fratello 2023 sospesa in piena notte

Gli spettatori e appassionati del GF, infatti, potranno seguire la diretta dalle 9 del mattino fino alle 3 di notte, dopodiché il live verrà sospeso sia in televisione su Mediaset Extra sia in streaming su Mediaset Infinity.

Questo vuol dire che gli spettatori non potranno vedere ciò che succederà in piena notte all'interno della casa più spiata d'Italia, dato che non ci sarà il live televisivo e online.

La diretta, poi, riprenderà regolarmente a partire dalle 9 del mattino successivo, quando ormai i concorrenti saranno nuovamente svegli e attivi per affrontare la nuova giornata.

Il motivo di questa scelta? Alfonso Signorini ha spiegato che si tratta di ragioni produttive, ma non ha aggiunto altro dettagli e particolari.

I fan del GF 2023 furiosi per la diretta 24 ore tagliata

Una scelta che, tuttavia, non ha convinto fino in fondo gli spettatori e appassionati del reality show, molti dei quali affermano che nelle passate edizioni, i fatti più interessanti sono avvenuti proprio nel cuore della notte, dato che i concorrenti non avendo orari vivono soprattutto di notte.

"Ma perché tagliare la diretta in piena notte? Non mi sembra corretta questa sorta di censura", ha prontamente scritto un utente sui social.

"Tagliare la diretta di notte è un errore, sappiamo tutti che in quella fascia oraria accadono cose interessanti e divertenti", ha scritto qualcun altro.