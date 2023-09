Nella seconda diretta del Grande Fratello in onda il 15 settembre verrà chiuso il televoto per il preferito, che vede in nomination cinque gieffini. Chi la spunterà sarà immune dalle prossime nomination. Stando ai sondaggi apparsi in rete, tra Giuseppe, Anita, Vittorio, Lorenzo e Samira, potrebbe spuntarla proprio Giuseppe Garibaldi. Al secondo posto, secondo le percentuali aggiornate a oggi 14 settembre, dovrebbe esserci Samira Lui.

GF 2023, aperto il primo televoto: chi sarà il preferito?

Nella prima diretta del Grande Fratello 2023, ci sono già state le prime nomination.

Alfonso Signorini ha aperto ufficialmente il primo televoto di questa edizione, che si chiuderà nella seconda diretta prevista per venerdi 15 settembre. Cinque i concorrenti finiti in nomination: Giuseppe, Anita, Samira, Vittorio e Lorenzo. In sostanza, i cinque gieffini che stanno vivendo nel Tugurio. Come specificato da Signorini, é un televoto in positivo. Chi riceverà più voti sarà il preferito è avrà come premio, l'immunità dalle prossime nomination.

Giuseppe Garibaldi preferito dal pubblico del GF: i pronostici

Dal forum dedicato al Grande Fratello grandefratello.forumfree si può cominciare a capire come la pensa il pubblico da casa su questi cinque gieffini.

Sul portale sono apparse le prime proiezioni e, guardando i dati aggiornati al 14 settembre, si può vedere che il più votato dal pubblico al momento pare essere Giuseppe Garibaldi.

Dai sondaggi, il calabrese sarebbe in testa con il 31% delle preferenze. Se i pronostici venissero confermati, starebbe a significare che i fan del Grande Fratello, hanno apprezzato la schiettezza e la naturalezza con cui si è presentato nella Casa di Cinecittà.

Sondaggi televoto preferito: Samira Lui al secondo posto, ultimo Lorenzo

Sempre secondo i sondaggi di grandefratello.forumfree, al secondo posto appare Samira Lui, l'ex professoressa de L'eredità. Per lei c'è una percentuale di consensi che si aggira intorno al 24,8%. Va precisato che nessuno dei cinque gieffini in nomination rischia l'eliminazione.

Quindi anche chi risulterà il meno votato, non sarà a rischio uscita. I sondaggi danno all'ultimo posto il calzolaio Lorenzo Remotti con l'8,9% delle preferenze. In questi primi giorni di programma, sembra che Lorenzo non sia riuscito a entrare nel cuore dei telespettatori.

Comunque sia bisognerà attendere la chiusura del televoto e l'annuncio in diretta Tv di Alfonso Signorini per scoprire chi sarà il primo preferito di questa nuova edizione del Grande Fratello.