Cambio programmazione per la nuova edizione del Grande Fratello 2023, in partenza da lunedì 11 settembre nella fascia serale di Canale 5.

Il reality show, quest'anno promette dei cambiamenti importanti dato che si proverà a tenere a bada la deriva trash vista nel corso delle ultime edizioni, provando a puntare su un cambio di rotta legato in primis ai contenuti e ai volti protagonisti dello show.

Novità anche per quanto riguarda la programmazione tv, dato che si partirà subito con la doppia puntata serale su Canale 5.

Quando parte la nuova stagione del Grande Fratello 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il Grande Fratello 2023 prevede la messa in onda fin dal primo momento della doppia puntata serale su Canale 5.

Il debutto di questa nuova edizione è fissato per lunedì 11 settembre, serata in cui saranno presentati al pubblico sia i nuovi concorrenti famosi che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, sia i concorrenti sconosciuti che sono stati scelti attraverso i casting che si sono svolti in questi mesi.

Tutti i concorrenti saranno all'interno della casa fin dal primo momento e, in questo modo, avranno la possibilità di farsi conoscere subito dai telespettatori e fan del programma.

Cambio programmazione per Grande Fratello 2023: si parte subito con la doppia puntata serale

In un primo momento era prevista la puntata singola del Grande Fratello nel prime time di Canale 5: solo dalla terza settimana in poi, ci sarebbe stato anche il doppio appuntamento serale, ma alla fine non sarà così.

Il nuovo Grande Fratello partirà subito con la doppia puntata in prime time su Canale 5: alla puntata di lunedì 11 settembre, si aggiungerà quella di venerdì 14 in programma come sempre dalle 21:30 circa in diretta.

In questo modo, quindi, sarà subito sfida con Tale e Quale show, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Questa, quindi, sarà la programmazione ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini, che anche quest'anno sarà in onda due volte a settimana su Canale 5 e, come è già successo con le ultime edizioni, potrebbe toccare la durata record dei 5/6 mesi.

Sonia Bruganelli e Giulia Salemi fuori dal cast del nuovo Grande Fratello 2023

Tra le novità di questa nuova stagione spicca anche l'assenza in studio delle due opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti.

Entrambe non sono state confermate alla loro postazione e, da lunedì 11 settembre, arriverà la giornalista Cesara Buonamici, scelta come opinionista unica di questa stagione al fianco di Alfonso Signorini.

Fuori dal cast anche Giulia Salemi nei panni di "voce di social" del reality show: dal prossimo lunedì, al suo posto, dovrebbe esserci Rebecca Staffelli, influencer e conduttrice radiofonica.