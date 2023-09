A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello, sul web si parla di una mossa degli autori che quasi nessuno si aspettava. Domenica 17 settembre, infatti, la diretta dal tugurio è stata sospesa per parecchio tempo e c'è chi sostiene che la causa potrebbe essere un provvedimento in arrivo. Claudio Roma, infatti, è finito al centro dell'attenzione per una presunta imprecazione ma non solo: nei giorni scorsi, il concorrente si è lamentato della scarsa delicatezza che Signorini avrebbe avuto nel parlare del suo passato.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello

Gli autori del Grande Fratello non solo richiamano tante volte i concorrenti, ma nelle ultime ore hanno deciso addirittura di "censurare" la diretta. Come raccontano i siti di gossip il 18 settembre, domenica scorsa le immagini live dal tugurio non sono state trasmesse per diverse ore e questo è piuttosto insolito se si pensa che esistono due regie proprio per permettere al pubblico di seguire cosa succede in entrambi gli ambienti della casa che ospitano gli inquilini del cast.

Quando i "tuguriati" sono riapparsi su Mediaset Extra, inoltre, in parecchi hanno sostenuto che Claudio sembrava arrabbiato e che ogni volta che parlava veniva cambiata inquadratura.

Insomma, un parere che stanno condividendo gli utenti della rete, è che il veterinario Roma potrebbe aver violato il regolamento e per questo starebbe andando incontro ad un provvedimento disciplinare.

I dubbi sulla permanenza al Grande Fratello

Nei giorni che hanno preceduto la terza puntata del Grande Fratello, tanti siti hanno riportato l'indiscrezione per cui Claudio potrebbe aver bestemmiato.

In un video che ha fatto il giro dei social network, si sentirebbe il concorrente usare un'espressione blasfema assolutamente vietata dal regolamento del reality-show. Anche se gli addetti ai lavori non si sono ancora sbilanciati su questo episodio, si rincorrono le voci su una possibile squalifica in arrivo per il bel Roma.

L'assenza di immagini live dal tugurio, ovvero dove vive il veterinario in questi giorni, potrebbe avere a che fare con questa presunta imprecazione: i fan ipotizzano che gli autori starebbero riflettendo su come comportarsi con l'inquilino che nelle ultime ore ha anche protestato per il trattamento che ha ricevuto dal conduttore quando è entrato nella casa.

La protesta verso il presentatore del Grande Fratello

In uno dei pochi momenti in cui la regia del Grande Fratello non ha "censurato" i suoi discorsi, Claudio si è lasciato andare ad una piccola protesta.

Al 34enne, infatti, non è andato giù un termine che Alfonso Signorini ha usato quando l'ha presentato al pubblico di Canale 5: per spiegare le tante difficoltà che il neo concorrente ha dovuto affrontare quando era un adolescente, il conduttore del reality-show ha usato la parola "spacciatore".

"Avete sentito cosa ha detto? Quella parola non doveva proprio usarla, è troppo forte e non mi è mai appartenuta", ha sbottato Roma tra le mura di Cinecittà.

"Poteva dirlo in tantissimi altri modi. Sono qui apposta e non mi vergogno di niente, però c'è modo e modo", ha proseguito l'inquilino della casa più spiata d'Italia spiegando che se non ha reagito in diretta è perché avrebbe solo esagerato.

Insomma, ci sarebbero diversi motivi per i quali Claudio potrebbe essere a rischio: critiche al presentatore del programma e una presunta imprecazione in neppure una settimana di permanenza all'interno della casa. Il destino del veterinario, però, si conoscerà solamente stasera, quando andrà in onda la terza puntata del GF.