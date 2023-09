Durante la serata di ieri, Fiordaliso è stato protagonista di un siparietto divertente con Arnold al GF. Nel dettaglio, l'artista ha chiesto dove si trovasse il compagno d'avventura poiché a causa del suo colore delle pelle molto scura non riusciva a vederlo. Ovviamente, il giovane è stato al gioco al punto da rispondere che farsi notare ha messo una giacca chiara.

Che cos'è successo?

Mercoledì 20 settembre, i concorrenti del Grande Fratello si sono ritrovati in giardino per parlare e ballare. A un certo punto Fiordaliso ha raggiunto i suoi compagni d'avventura e rivolgendosi ad Arnold ha chiesto con ironia: "Dov'è?

Sei troppo scuro, non ti vedevo". Inoltre ha spiegato di averlo cercato incessantemente anche in camera, ma senza averlo trovato. Il giovane ha deciso di stare al gioco e ha riposto anche lui con tono ironico: "Infatti ho messo questo chiaro".

Fiordaliso e che caduta di stile. Spero se ne sia resa conto di quello che ha detto! "Sei troppo scuro, non ti vedevo." 🫤

Già sta giù di morale Arnold. Mah #GrandeFratello pic.twitter.com/3iKnQ67589 — Anna Maria (@Arwen19887) September 20, 2023

GF: utenti del web divisi su Fiordaliso

Va detto che il siparietto si è svolto in modo goliardico senza toccare la sensibilità del concorrente, ma alcuni telespettatori del reality show non hanno gradito. Su X, un utente ha sostenuto che la frase pronunciata da Fiordaliso sia stata fuori luogo.

Un altro utente ha parlato di "caduta di stile". A detta di un telespettatore, la cantante avrebbe dovuto evitare di pronunciare una frase simile perché Arnod era già giù di morale.

Tuttavia, c'è anche chi ha fatto notare di non ingrandire l'accaduto: "Che pesantezza". Un altro utente ha sostenuto che non c'è nulla di male a fare battute sul colore della pelle, l'importante che non si oltrepassi il limite.

Claudio Roma contro Marina

Nel frattempo, poco prima Marina Fiordaliso era stata protagonista di un botta e risposta con Claudio Roma. Tutto è iniziato dal gioco proposto dagli autori, in cui i concorrenti hanno dovuto assegnare un aggettivo (tra quelli proposti) ai loro compagni d'avventura. Claudio dopo essere stato definito "narcisista" e "ipocrita" non ha gradito e ha ammesso di essere rimasto deluso da Fiordaliso.

Quest'ultima per giustificare la sua scelta ha spiegato che non se l'è sentita di giudicare gli altri, poiché non li conosce molto bene mentre con lui ha avuto modo di passare più tempo in tugurio.

A quel punto l'imprenditore ha sbottato ricordando la nomination effettuata nella precedente puntata: "Tu non hai bisogno di niente, puoi andare a casa. Noi tutti abbiamo un sogno, tu no". Stizzita Fiordaliso ha replicato: "Ma come ti permetti?". Il romagnolo, però, ha ribadito la sua posizione sostenendo che Marina ha il doppio dei suoi anni, quindi è già una donna che ha avuto tutto dalla vita al contrario dei suoi compagni d'avventura.