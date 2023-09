Quando mancano solo sei giorni all'inizio del Grande Fratello, in rete già circolano le prime segnalazioni sui concorrenti Nip che sono stati ufficializzati. A Deianira Marzano, ad esempio, qualche follower ha fatto notare che Giselda Torresan ha oltre 100 mila seguaci su Instagram e questo, per essere una semplice operaia, sarebbe un po' strano. Pare che la ragazza punti al successo televisivo, così come il modello Vittorio e la fotografa Letizia.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello

Il cast del Grande Fratello non è ancora al completo, ma tra gli spettatori c'è già parecchio malumore.

Gli addetti ai lavori avevano assicurato un cambio di rotta nella nuova edizione, a partire dalla scelta dei concorrenti che, secondo le regole imposte dai vertici di rete, sarebbero dovuti essere tutti lontani dal mondo del web (no agli influencer e a chiunque sia iscritto su OnlyFans).

Da quando sono stati ufficializzati i primi inquilini Nip di quest'anno, però, in tanti hanno notato qualche stranezza: la fotografa Letizia Petris, per esempio, nel 2022 è stata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, mentre Vittorio Menozzi vanta amicizie Vip come quella con Giorgia Soleri.

Le "indagini" più approfondite, però, i fan le stanno facendo su Giselda Torresan, un'operaia che gli autori hanno voluto nella casa come rappresentante delle persone comuni.

I dubbi sui personaggi del Grande Fratello

Come dimostra l'Instagram Stories che Deianira Marzano ha pubblicato il 5 settembre, la neo concorrente del Grande Fratello è già una "star" sui social network: nel giro di pochi giorni, infatti, l'account di Giselda ha superato i 100 mila follower e questo è piuttosto strano se si pensa che non è ancora entrata nella casa.

"Un mio amico la conosce, ti posso assicurare che si è dopata il profilo", si legge all'inizio di una segnalazione che l'influencer campana ha condiviso con i propri "seguaci" nelle scorse ore.

Torresan, dunque, ancor prima di varcare la soglia della porta rossa si sarebbe messa al lavoro per far crescere il suo profilo Ig, ma l'avrebbe fatto con mosse non proprio "sincere".

"Tutto finto, dai follower ai like. Il suo obiettivo è diventare famosa e solo col GF poteva", termina così il messaggio che sembra smascherare la neo protagonista del reality Mediaset.

"La cosa bella era che c'era anche gente comune, ma appena sono stati scelti si sono fatti venire le mosse a terra sui profili", ha commentato Deianira.

Conto alla rovescia per il ritorno del Grande Fratello

I fan si aspettano qualche "provvedimento" da parte degli addetti ai lavori, anche perché è stato ribadito più volte che quella che sta per iniziare sarà un'edizione molto diversa del Grande Fratello. Giselda, ma anche Letizia e Vittorio, potrebbero rischiare quantomeno un rimprovero da parte del conduttore nel corso della prima puntata, anche perché la loro attività social è già molto intensa e questo andrebbe un po' a cozzare con le nuove linee guida dettate da Mediaset.

Il reality di Canale 5, comunque, lunedì 11 settembre riprenderà la sua regolare programmazione con un appuntamento in diretta quasi interamente dedicato alla presentazione del cast. Ai tre Nip appena citati, si aggiungono altrettanti Vip che sicuramente stanno per entrare nella casa: Alex Schwazer, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares.

Un'altra novità di quest'anno, riguarda la location che ospiterà Alfonso Signorini e il pubblico due volte a settimana: lo studio del Grande Fratello lascia Cinecittà e si sposta più lontano dalla struttura nella quale andranno a vivere i nuovi concorrenti.