Il Paradiso delle signore 8 continua con nuovi episodi e le anticipazioni di lunedì 25 e martedì 26 settembre annunciano che Maria sarà in primo piano.

A casa Puglisi arriverà una lavatrice da parte di Vito che sorprenderà tutti, ma Maria sembrerà poco interessata alla novità. A ringraziare per il regalo dall'Australia ci penserà Ciro che metterà in imbarazzo sua figlia. Nel frattempo, Vittorio sarà sempre più vicino a Diletta e Matilde ne sarà gelosa. Salvatore, invece, proverà a conquistare Elvira con Alfredo che lo appoggerà nell'impresa. Infine, Umberto parlerà a Flora del fatto che Adelaide ha una figlia, proprio come temeva la contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Maria in imbarazzo per Ciro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 di lunedì 25 e martedì 26 settembre raccontano che a casa Puglisi arriverà una sorpresa. Vito, infatti, spedirà dall'Australia una lavatrice per fare una sorpresa alla sua fidanzata. Maria, tuttavia, non sarà particolarmente colpita dal gesto e continuerà ad essere giù di morale. A tentare di rimediare alla situazione sarà Ciro che telefonerà a Vito per ringraziarlo del regalo fatto a Maria che sarà profondamente in imbarazzo. Nel frattempo, Matteo proverà a risolvere i problemi con sua madre ma non sarà affatto facile per lui.

Anticipazioni puntata di lunedì 25 e martedì 26 settembre: Alfredo aiuterà Salvatore

Le puntate de Il Paradiso delle signore 8 di lunedì 25 e martedì 26 settembre vedranno al centro delle scene anche Salvatore. Il giovane non si arrenderà con Elvira e le chiederà di uscire. La ragazza rifiuterà l'invito dal suo amico non volendo restare da sola con lui.

A quel punto, Alfredo proverà ad aiutare Salvatore organizzando un'uscita di gruppo. Amato sarà sempre più determinato a conquistare il cuore di Elvira. Nel frattempo, Matilde continuerà a pensare a Vittorio che seguendo il suo consiglio la renderà felice. Conti, tuttavia, sarà anche tra i pensieri di Diletta che appena arrivata a Milano sfrutterà tutte le sue armi per conquistarlo.

L'intesa tra Vittorio e la giornalista farà ingelosire Matilde.

Umberto rivelerà a Flora che Adelaide ha una figlia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nelle puntate di lunedì 25 e martedì 26 settembre ci sarà spazio anche per Adelaide. Dopo aver confessato a Umberto di avere una figlia, la donna temerà per il suo segreto. La presenza del commendatore alla villa darà molto fastidio a Marcello e farà ingelosire Flora, ma le intenzione di Umberto non saranno romantiche. Per mettere a tacere la gelosia della sua compagna, Guarnieri rivelerà a Flora il segreto di Adelaide, proprio come quest'ultima temeva.