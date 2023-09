Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 e le anticipazioni di mercoledì 4 ottobre annunciano novità a casa Puglisi.

Concetta penserà ad un regalo speciale da spedire a Vito per il suo compleanno, ma Maria non sembrerà contenta e parlerà con sua sorella dei problemi con il fidanzato. La madre di Matteo, invece, peggiorerà, mentre Salvatore penserà a riconquistare Elvira. Per Vittorio arriverà una notizia scoraggiante perché Gianni Rivera non potrà presenziare alla sua inaugurazione. Infine, la sofferenza di Adelaide colpirà Umberto che vorrebbe fare qualcosa per lei e Flora deciderà di aiutarlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Adelaide disperata per Odile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 raccontano che nella puntata di mercoledì 4 ottobre ci sarà spazio per Adelaide. La contessa non riuscirà ad accettare la lontananza dalla figlia Odile e la sua sofferenza colpirà Umberto. L'uomo penserà di fare qualcosa per aiutare sua cognata e inaspettatamente riceverà l'appoggio di Flora. Quest'ultima avrà intenzione di impegnarsi per offrire il suo aiuto a Umberto in questa faccenda e farsi perdonare la gaffe fatta al circolo.

Anticipazioni puntata di mercoledì 4 ottobre: Maria confiderà ad Agata i suoi problemi di coppia

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 che andrà in onda mercoledì 4 ottobre vedrà sotto i riflettori anche la famiglia Puglisi.

Dopo aver ricevuto la lavatrice da suo genero, Concetta penserà a un regalo speciale per il compleanno di Vito. L'entusiasmo di Concetta, però, non sarà condiviso da Maria che sembrerà piuttosto indifferente. La signorina Puglisi deciderà di parlare con sua sorella Agata dei problemi che ci sono tra lei e il suo fidanzato. Per Maria, inoltre, arriverà la notizia del peggioramento della madre di Matteo.

Sapere che Silvana sta male farà preoccupare la giovane Puglisi.

Vittorio deluso da Gianni Rivera che non sarà presente all'inaugurazione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nella puntata di mercoledì 4 ottobre Salvatore continuerà a pensare a Elvira, Nonostante abbia avuto la conferma che la ragazza è fidanzata con Tullio, Amato non si arrenderà.

Salvatore sarà sempre più deciso a far breccia nel cuore della sua amica e penserà di organizzare un evento speciale. Per Vittorio, invece, ci saranno delle complicazioni. Conti, infatti, riceverà da Gianni Rivera un aggiornamento poco incoraggiante: il calciatore non potrà presenziare alla sua inaugurazione. Questo per Vittorio sarà un grosso problema perché a pochi giorni dall'evento si troverà senza l'ospite speciale su cui aveva puntato.