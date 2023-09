Marta Guarnieri ritorna in città nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore? È questa una delle ipotesi maggiormente plausibili legate alla nuova stagione della soap opera che su Rai 1 sta ottenendo buoni ascolti.

A lanciare un'indiscrezione su quello che accadrà nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione è stato Roberto Farnesi, svelando ai fan che presto ci sarà il rientro in scena di un personaggio femminile molto amato dal pubblico della soap.

Umberto e Adelaide al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 trasmesse su Rai 1 sono subito state caratterizzate da una serie di colpi di scena che stanno appassionando il pubblico.

Uno di questi è quello legato al segreto della contessa Adelaide, la quale ha trovato il coraggio per confessare di avere una figlia.

L'unico ad essere ignaro dei fatti è Umberto che nel corso dei prossimi episodi deciderà di indagare sul conto della sua ex compagna, per scoprire come stanno le cose e far emergere la verità.

Per Umberto, potrebbe esserci spazio anche per una graditissima sorpresa nel corso di questo nuovo capitolo previsto su Rai 1 fino a maggio 2024.

Tornerà un personaggio femminile: anticipazioni Il Paradiso 8

Roberto Farnesi, in una delle sue ultime interviste, ha svelato che presto ci sarà il ritorno in scena di un personaggio femminile che non si vede da parecchio tempo.

Un volto popolare e amato dal pubblico della soap opera pomeridiana di Rai 1 avrà modo di rimettere piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza e la sua presenza non passerà inosservata.

L'attore, però, al momento non si è sbilanciato oltre e non ha voluto fornire ulteriori dettagli sul nome del personaggio che approderà nuovamente nel cast della soap opera pomeridiana.

Marta torna per il padre e mette in crisi Vittorio nelle nuove trame de Il Paradiso 8?

Non si esclude, però, che questo ritorno in scena possa avere a che fare con Marta Guarnieri, nota al pubblico della soap per essere la figlia di Umberto e l'ormai ex moglie (sebbene non siano divorziati) di Vittorio Conti.

Marta, dopo aver scelto di trasferirsi stabilmente in America, potrebbe riapprodare a Milano per vedere da vicino il nuovo negozio messo su da suo padre.

In questo modo Umberto avrebbe occasione di riabbracciare sua figlia ma, il ritorno di Marta, potrebbe anche mettere in crisi Vittorio Conti, alle prese col complicato rapporto che lo vede protagonista con Matilde.

Conti, quindi, potrebbe così ritrovarsi a dover affrontare questo doloroso ritorno della sua ex compagna, la quale rischia di riaccendere in lui dei sentimenti che credeva ormai di aver messo da parte.