Saranno movimentate le due puntate de Il Paradiso delle Signore in programma il 5 e 6 ottobre su Rai 1. Matteo vorrà mettere un muro tra lui e il ritrovato fratello, ma Marcello non sarà del medesimo avviso. Proprio Barbieri cercherà di far cambiare idea al ragazzo mostrandogli una lettera dal contenuto toccante. Il grande magazzino di Conti lancerà la collezione uomo attraverso un'inaugurazione. Le Veneri saranno a dir poco entusiaste di servire anche i clienti maschi, ma resteranno sorprese davanti alla presenza di Tullio. Sarà così che Salvatore scoprirà che il fidanzato di Elvira esiste veramente, oltre a ricevere una sorpresa alquanto sgradita.

Nel frattempo Vittorio chiederà aiuto ad Adelaide, ma lei non potrà fare niente per lui. Ci penserà qualcun'altra ad esaudire i sogni del direttore del Paradiso, Matilde. Sul punto di andarsene via da Villa Guarnieri, Adelaide finirà per ricevere una sorpresa speranzosa da parte di Umberto.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 5 ottobre: Adelaide consiglia a Marcello di non arrendersi con Matteo

Dopo che Marcello Barbieri avrà messo Adelaide al corrente di quello che gli è accaduto ultimamente nella sua vita, riceverà un consiglio interessante. Nel dettaglio, la contessa Di Sant'Erasmo suggerirà al ragazzo di non gettare la spugna con il suo ritrovato fratello e di fare il tutto per tutto per cercare di costruire un rapporto con lui.

Nel frattempo al negozio d'abbigliamento di Conti, la capocommessa Cipriani sarà alle prese con lo strano comportamento di Maria, domandandosi che cosa affligge la sua amica e collega ultimamente. Intanto la stilista siciliana si darà da fare per dare una mano a Marcello nel rintracciare Matteo.

Marcello riceve una visita inaspettata a casa sua

Spazio anche agli altri personaggi de Il Paradiso delle signore. Innanzitutto si vedrà un disperato Vittorio rivolgersi alla contessa Di Sant'Erasmo affinché possa convincere Gianni Rivera, il famoso calciatore italiano, a partecipare all'inaugurazione della collezione da uomo del marchio Pds.

Peccato, però, che Adelaide non potrà aiutarlo e, del tutto rammaricata per l'eventualità, lo ammetterà a Matilde. Poco dopo, mentre Matteo e Maria si ritroveranno al centro di una discussione, che terminerà con le scuse di lui, Marcello riceverà una visita sorprendete a casa sua: di chi si tratterà?

Il Paradiso delle signore spoiler del 6 ottobre: Umberto restituisce la speranza ad Adelaide con una sorpresa

Gli spoiler di questa soap opera italiana del giorno 6 ottobre riportano che saranno tutti indaffarati con l'inaugurazione della collezione Pds dedicata all'uomo. Le Veneri saranno elettrizzate per la novità di dover servire la clientela maschile. Nel frattempo Vittorio apprenderà che arriverà l'ospite speciale Gianni Rivera.

Il merito, però, sarà di Matilde e non di Adelaide.

Tullio si presenterà al grade magazzino in incognito e tutte le Veneri resteranno a dir poco sorprese di vederlo, persino Elvira. Salvatore, invece, si ritroverà di fronte agli occhi lo sgradito rivale in amore e, come se non bastasse, dovrà fare i conti con una brutta sorpresa.

Matteo, frattanto, andrà in ospedale dalla mamma e le dirà di non avere intenzione di avvicinarsi al fratello Marcello. Quest'ultimo, dal canto suo, gli mostrerà una lettera che potrebbe far cambiare idea al ragazzo.

Ancora devastata dal rifiuto della figlia Odile, Adelaide non vorrà più continuare a soggiornare a Villa Guarnieri a causa dei brutti ricordi legati ad essa. Ci penserà Umberto a ridarle speranza con una sorpresa.