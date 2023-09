L'ottavo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Tra gli eventi più destabilizzanti della scorsa stagione de Il Paradiso delle signore c'è stata senz'altro la decisione spiazzante di Agnese Amato (Antonella Attili) di licenziarsi dalla boutique meneghina come capo sarta, al fine di trasferirsi in pianta stabile a Londra per stare più vicino alla figlia Tina (Neva Leoni) e al nipotino. La mamma di Salvatore (Emanuel Caserio), negli episodi iniziali della nuova stagione, vive quindi in Inghilterra intrattenendo una relazione d'amore a distanza con Armando Ferraris (Pietro Genuardi).

Il ruolo di riferimento sartoriale, di conseguenza, viene a mancare e, sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, a ricoprirlo potrebbe essere la new entry Concetta Puglisi (Gioia Spaziani), complice anche una delle primissime foto in atelier che la ritraggono proprio in sartoria.

Agnese non farà parte del cast de Il Paradiso delle Signore 8

Il personaggio di Agnese era stato la prima "vittima" della nuova gestione della boutique in atto all'inizio dello scorso capitolo della soap, ovvero quella ancora in onda nella stagione attuale con al timone l'inedita coppia formata dalla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e dal volto storico Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

La nobildonna aveva, difatti, trattato malamente l'ex capo sarta tanto da farla decidere, seppur momentaneamente, di licenziarsi. L'intervento di Vittorio era riuscito a fare cambiare idea alla signora Amato ma, poco dopo, la stessa era stata raggiunta dalla chiamata della figlia Tina che la informava di vivere una gravidanza complicata.

Tale telefonata aveva spinto Agnese a prendersi un periodo di pausa dal Paradiso per andare a Londra, momento di stand-by trasformatosi in un vero e proprio licenziamento nelle ultime puntate della settima stagione.

Il ruolo di riferimento in sartoria al Paradiso delle signore rimane, quindi vacante e l'attrice Antonella Attili non tornerà a occuparlo in quanto non farà parte del cast dell'ottava stagione.

Concetta potrebbe sostituire Agnese in atelier nel ruolo di capo sarta

Gli autori della fiction daily di stampo Rai, forse volontariamente, hanno rilasciato una foto che ritrae l'attrice Gioia Spaziani, nuovo personaggio che interpreta Concetta Puglisi, con sullo sfondo proprio la sartoria dell'atelier milanese.

Nonostante non vi siano spoiler ufficiali a darne conferma, tale indizio potrebbe significare che a rimpiazzare Agnese come capo sarta possa essere la madre di Maria (Chiara Russo). Anche perché la moglie di Ciro (Massimo Cagnina) dovrà pur trovarsi un impiego, considerando che la famiglia Puglisi versa in condizioni economiche disastrate e, al contempo, ha intenzione di stabilirsi nel capoluogo lombardo.