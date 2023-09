Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay. Il segreto della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), ovvero che la stessa ha una figlia di nome Odile, ha tenuto banco per la parte finale della scorsa stagione della soap targata Rai. A differenza dell'ottavo capitolo, però, nella stagione attuale il personaggio di Odile passa da segreto e sconosciuto a tangibile, sebbene le uniche tracce della presenza della ragazza ci sono per merito di una telefonata tra la stessa e la contessa.

Adelaide parla di Odile soltanto a Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), mentre il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) cerca disperatamente di scoprire cosa angoscia l'ex amante, salvo poi mettere finalmente le mani sulla verità. Al momento non si sa come il banchiere apprenda che Odile è figlia di Adelaide ma, sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali a confermarlo, è possibile ipotizzare che il padre di Marta scopra il segreto della nobile Di Sant'Erasmo proprio dalla moglie di Tancredi, magari perché la stessa si lascerà sfuggire tale verità con leggerezza.

I misteri legati al personaggio di Odile

Una delle storyline cardine di questa ottava stagione sarà presumibilmente rappresentata dal personaggio di Odile e da tutti i misteri che si trascina dietro.

Adelaide ha sempre creduto, complici le bugie di suo padre, che Odile fosse morta e, al contempo, il padre della ragazza nonché vecchio amante della contessa risulta al momento una grande incognita.

Ciò che sappiamo con certezza e ufficialità, grazie all'intervista rilasciata dall'attrice Vanessa Gravina, è che Odile non è figlia di Umberto.

La smania di Umberto di conoscere il motivo dietro i malumori di Adelaide e l'improvvisa scoperta della verità

Il legame tra Umberto e Adelaide, malgrado gli screzi della scorsa stagione, pare ancora molto forte, tanto che il banchiere si mette alla spasmodica ricerca del motivo che turba così profondamente l'ex amante.

Prima viene scacciato malamente da Villa Guarnieri da Marcello Barbieri (Pietro Masotti), ma dopo tante domande i indagini alla fine Umberto trova la strada della verità e scopre cosa rappresenta Odile per Adelaide.

Guarnieri come scopre il segreto della contessa?

Considerando che la nobildonna pare non rivelarlo esplicitamente al socio di GMM, sembra plausibile l'ipotesi che Umberto lo possa apprendere da Matilde, l'unica al momento in possesso di tale verità. Se così fosse, Frigerio difficilmente tradirebbe la fiducia di Adelaide raccontando i segreti della stessa, ma magari per superficialità o sbadataggine potrebbe farsi sfuggire proprio col commendatore che Odile è figlia della signora Di Sant'Eramo.