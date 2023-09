Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato, per ciò che concerne gli episodi di mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre, rivelano che Vito Lamantia (Elia Tedesco) farà sapere a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che non sarà più il contabile dell'atelier. Ciro Puglisi (Massimo Cagnina) inizierà a sospettare che tra Maria (Chiara Russo) e Vito (Elia Tedesco) possano esserci dei problemi, mentre Marcello Barbieri (Pietro Masotti) offrirà a Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) l'opportunità di diventare il suo braccio destro.

Elvira Gallo (Clara Danese) proporrà a Irene Cipriani (Francesca Del Fa) di fare un'uscita a quattro coi loro partner, mentre Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) potrebbe accettare una proposta della Contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

Ciro comincia a sospettare che tra Vito e Maria possano esserci problemi di coppia

Le trame de Il Paradiso delle Signore 8, in merito alle puntate dell'11 e 12 ottobre, anticipano che i problemi sentimentali tra Vito e Maria non passeranno inosservati all'occhio attento di Ciro, il quale vorrà scoprire se davvero ci sia qualcosa che non va.

Vito non vorrà più essere il contabile dell'atelier, così Vittorio sarà chiamato a trovare presto una figura che lo possa sostituire.

Maria dovrà continuare a fronteggiare da sola le mansioni della boutique, ma a fornirle una mano ci penserà mamma Concetta (Gioia Spaziani).

Marcello, voglioso di trovare un impiego al fratellastro, proporrà a Matteo di diventare il suo braccio destro, ma tale proposta non verrà minimamente considerata da Portelli. Adelaide opererà una scelta in merito al partner.

Flora medita di trasferirsi in villa insieme a Umberto

Elvira proporrà a Irene di fare un'uscita a quattro coinvolgendo i loro fidanzati Tullio e Alfredo Perico (Gabriele Anagni), ma quest'ultimo si troverà in una posizione parecchio scomoda con l'amico Salvo e preferirà tenerlo all'oscuro. Amato, però, finirà a scoprire di questa uscita a quattro nel peggiore dei modi.

Marcello scoprirà che Vittorio è alla ricerca di un nuovo contabile e cercherà un modo per coinvolgere in tale avventura lavorativa Matteo.

La proposta di Adelaide a Flora, ovvero di trasferirsi a Villa Guarnieri insieme a Umberto, sarà presa in forte considerazione dalla stilista, la quale avrà in animo di non deludere la contessa.

Il commendatore si presenterà a sorpresa al cospetto di Adelaide e i due avranno un confronto a cuore aperto.