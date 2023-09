Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in programma il 19 e 20 settembre su Rai 1, si preannunciano dense di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Umberto, il quale si renderà conto che c'è qualcosa che non va nella vita della contessa e deciderà così di indagare per portare alla luce la verità dei fatti su quanto sta accadendo.

Spazio anche alle vicende di Marcello, che in questi nuovi appuntamenti scoprirà tutta la verità sul fratellastro segreto.

Umberto indaga sulla contessa Adelaide: anticipazioni Il Paradiso del 19 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 19 settembre rivelano che Umberto si renderà conto che c'è qualcosa che non va nella vita della contessa, motivo per il quale deciderà di andare fino in fondo e scoprire la verità su quanto sta succedendo.

Il commendatore sembra non avere alcuna intenzione di arrendersi e vorrà scoprire la verità sul segreto che sta custodendo la donna.

Per questo motivo inizierà a fare un po' di domande in giro e proverà ad arrivare alla soluzione di questo rebus che lo sta attanagliando.

Marcello scopre di avere un fratellastro: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19 settembre

Spazio anche alle vicende di Marcello: in questo nuovo appuntamento con la soap opera avrà modo di vedere per la prima volta il fratellastro Matteo.

Portelli busserà alla porta di casa Barbieri e senza farsi troppi scrupoli gli confesserà la verità sul loro legame familiare.

In questo modo Marcello scoprirà di avere un fratellastro e per lui sarà uno shock difficile da digerire.

Occhi puntati anche su Agata. La ragazza riceverà una proposta di lavoro da parte di Irene, pronta ad assumerla all'interno del grande magazzino come aspirante venere.

Adelaide vuole riserbo assoluto su Odile: anticipazioni Il Paradiso 8 del 20 settembre

Colpi di scena anche nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore del 20 settembre, in programma come sempre alle 16 su Rai 1.

Le anticipazioni della soap rivelano che la Contessa Adelaide vorrebbe mantenere il riserbo sul conto della figlia Odile.

La donna non vuole che la notizia si sappia in giro e per questo motivo cercherà in tutti i modi di tenerla per sé, parlandone solo con le persone a lei più care e di cui sa di potersi fidare ciecamente.

Marcello invece, ancora scosso dalla verità sul conto di Matteo, deciderà di mettere al corrente dei fatti anche la sorella Angela, che si trova in Australia.

In questo modo tutti saranno a conoscenza dell'esistenza di questo fratello segreto, arrivato a Milano per ricostruire il legame con Marcello.