Sono trascorsi ormai due mesi dall'incidente in bicicletta di cui è stato vittima Lorenzo Jovanotti. Nelle scorse ore, il cantante è tornato a parlare del suo infortunio rivelando che dovrà stare lontano dalle scene musicali ancora per qualche mese. In diretta a Non è un Paese per Giovani su Radio 2, Jovanotti ha così parlato nel dettaglio delle sue condizioni di salute attuali e dei sui suoi progetti futuri.

Jovanotti: tempi di recupero più lunghi del previsto

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, dovrà aspettare ancora diverse settimane per recuperare la perfetta forma fisica.

Nel corso dell’intervista, infatti, ha rivelato che l’operazione a cui è stato sottoposto dopo l’infortunio non è stata eseguita correttamente: "Non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene. Il femore si sono dimenticati di riallinearlo. La fisioterapia sarà una gran rottura, devo mantenere la muscolatura tonica".

In una prima fase Jovanotti aveva ipotizzato di poter tornare operativo per gennaio ma il recupero potrebbe durare più del previsto, facendo slittare di molto il suo ritorno e di conseguenza anche il tour di concerti nei palazzetti previsto per i mesi di febbraio-marzo-aprile. Su questo, il cantante ha mostrato poco ottimismo: “Penso che non ce la faremo, aspetto la lastra a inizio ottobre".

Ci vorranno dunque più dei cinque mesi ipotizzati da Cherubini in una diretta Facebook di alcune settimane fa, in cui era apparso fiducioso su un pronto recupero.

La dinamica dell'incidente raccontata dal cantante in alcuni video social

L'antefatto è piuttosto noto: Lorenzo Jovanotti si è infortunato mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana.

Stava facendo un giro in bicicletta, quando è caduto rovinosamente fratturandosi clavicola e femore. Era stato lo stesso Jovanotti attraverso un video pubblicato su TikTok a dare la notizia aggiungendo anche di non sapere cosa si fosse rotto e di non riuscire a reggersi in piedi. Tuttavia, il cantante era apparso sorridente e positivo.

Attraverso un secondo video dal letto dell'ospedale, Jovanotti aveva poi fornito ulteriori dettagli elogiando il comportamento dei dominicani, che lo avevano aiutato subito dopo l’incidente. Mara Venier, anche lei in vacanza nella Repubblica Dominicana dove il marito Nicola Carraro ha una casa, è andata a fargli visita, un incontro immortalato e condiviso sui social, con la loro foto che ha ricevuto migliaia di like e commenti anche da parte di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo come Biagio Antonacci, Christian De Sica ed Elettra Lamborghini.