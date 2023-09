Nelle prossime puntate de La Promessa la verità sulla finta gravidanza di Jimena potrebbe venire a galla grazie ad Abel. Tutti scopriranno che la ragazza soffre di alcune perdite di sangue. Lei temerà che la gente capisca che non è incinta, soprattutto Abel quando la visiterà, e invece accadrà l'impensabile.

Jimena vuole smettere di dire bugie sulla gravidanza

Jimena non saprà più come portare avanti la finta gravidanza, per questo motivo vorrà trasferirsi a Madrid e lo vorrà fare senza perdere tempo. Manuel non vorrebbe lasciare La Promessa, soprattutto non vuole allontanarsi da Jana, ma Jimena sarà chiara: se non andrà con lei, si trasferirà da sola.

Cruz non vorrà permetterglielo e sarà disposta a parlare con la consuocera pur di impedirglielo.

Visti tutti gli ostacoli, Jimena si farà venire in mente un'idea per porre fine alla farsa della gravidanza. Visto che non riuscirà ad andare a Madrid o a rimanere realmente incinta di Manuel, la ragazza approfitterà dell'assenza di tutta la famiglia, partita per partecipare alla festa del re, per fingere un aborto spontaneo.

Teresa scopre che Jimena ha delle perdite

Jimena riuscirà nel suo intento? Non del tutto. Un errore manderà all'aria il suo piano e Manuel deciderà di non partecipare più alla festa del re. Jimena riceverà la visita della madre e si preoccuperà seriamente quando si renderà conto che il piano dell'aborto spontaneo non ha funzionato.

Il problema, però, sarà un altro: Teresa troverà delle macchie di sangue nei panni di Jimena. Visto che quest'ultima non è realmente incinta, è chiaro che possa avere il suo periodo, ma Teresa si allarmerà.

Abel potrebbe scoprire che Jimena non è incinta

Jimena inviterà Teresa a non dire a nessuno di ciò che ha trovato, invece la cosa arriverà dritta alle orecchie di Manuel e non solo.

Tutto diventerà più complicato perché la storia dei panni macchiati si spargerà per il palazzo e la ragazza temerà di essere scoperta.

Per tutta La Promessa girerà una sorta di pettegolezzo sulla possibile finta gravidanza di Jimena, chiacchiericcio che avrà una fine quando la ragazza verrà sottoposta a una visita da parte di Abel.

Abel sta fingendo per rimanere a La Promessa?

Abel smaschererà Jimena? Assolutamente no. Il medico dirà che la gravidanza della donna sta proseguendo nel migliore dei modi. Una diagnosi abbastanza bizzarra, visto che Jimena non è incinta.

Ma perché Abel non si "rende conto" che Jimena non è realmente incinta? Forse perché temerà che senza questa gravidanza potrebbe andarsene via da La Promessa e perdere Jana. Infatti Abel e Jana si baceranno, e lui confesserà a Manuel di essere perdutamente innamorato della domestica.