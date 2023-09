Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Jana e Manuel riusciranno a vivere un nuovo momento insieme.

I due vivranno una serata da sogno, ma sempre con la paura di essere scoperti.

Intanto Jimena porterà avanti la sua vendetta: con la finta gravidanza riuscirà a fare in modo che Manuel non la lasci per sempre.

Manuel non riesce a dimenticare Jana: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Manuel si renderà conto di essere sempre più innamorato di Jana, ma di non poter mollare la moglie incinta del loro primo figlio.

Eppure Manuel non riuscirà a togliersi dalla testa la donna che gli ha fatto battere realmente il cuore in tutta la sua vita, tanto da decidere di organizzare una serata speciale per lei.

Manuel, incurante del rischio che correranno, organizzerà una serata intima con Jana, studiando tutto nei minimi dettagli.

Jana e Manuel vivono una notte da sogno: anticipazioni La Promessa

I due avranno modo di stare per un po' di tempo insieme e di raccontarsi senza filtri, lasciandosi andare a quelli che sono i veri sentimenti che provano l'uno nei confronti dell'altra.

Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa rivelano che Jana e Manuel vivranno una serata da sogno, che difficilmente riusciranno a dimenticare, la quale riaccenderà di nuovo quei sentimenti che la domestica credeva di aver messo da parte.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jimena si mostrerà sempre più spietata e fuori controllo.

Dopo aver ingannato Manuel con la storia della finta gravidanza, inizierà a essere in seria difficoltà perché prima o poi dovrà dare spiegazioni su quanto sta accadendo nella sua vita.

Jimena spietata e fuori controllo: anticipazioni La Promessa

Per Jimena inizierà un periodo complicato della sua vita, dato che la donna vivrà col terrore di essere smascherata dal marito e in tal modo veder saltare il loro matrimonio per sempre.

Tuttavia, aiutata da sua mamma, la donna studierà un nuovo piano per far credere a tutti di aver perso il bambino che portava in grembo.

Le due perfide donne architetteranno un piano: Jimena dovrà fingere di avere un aborto, con la speranza che tutto possa andare secondo il piano studiato e in tal modo evitare che Manuel possa dubitare sul conto della moglie. Riuscirà a farla franca oppure no? LA risposta nel corso dei prossimi appuntamenti de La Promessa in onda Spagna e su Canale 5.