Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che Jimena deciderà di confessare un suo segreto al dottor Abel, amico del marito Manuel. La donna per la prima volta deciderà di uscire allo scoperto con qualcosa che potrebbe avere a che fare con la sua gravidanza.

Spazio anche alle vicende di Jana che, dopo aver avuto un confronto con Ramona, deciderà di mettersi sulle tracce della sua mamma.

Jana nasconde un segreto spiazzante: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni delle puntate de La promessa previste nel corso dei prossimi mesi su Canale 5, rivelano che Jimena sarà protagonista di un clamoroso faccia a faccia con Abel, il medico che è stato assunto da Manuel nel palazzo, per prendersi cura e tenere sotto controllo la gravidanza di sua moglie.

Tra i due ci sarà un confronto che si preannuncia particolarmente intenso, durante il quale Jimena confesserà un suo segreto a dir poco spiazzante, che finirà per avere delle conseguenze inaspettate.

Sì, perché la donna non è stata sincera al 100% nel corso di questo ultimo periodo e ciò che verrà fuori potrebbe scatenare il caos all'interno del palazzo.

Il parto difficile di Pia: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Di cosa si tratta? Qual è questo segreto che Jimena nasconde e confesserà all'amico di Manuel, consapevole del fatto che potrebbe smascherarla? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap spagnola.

Occhi puntati anche su Pia: la donna si ritroverà a lottare tra la vita e la morte in seguito a delle complicazioni durante il momento del parto.

Tutti saranno in grande apprensione per lei e per il suo bambino, augurandosi che tutto possa risolversi nel migliore dei modi e al più presto.

Spazio anche alle vicende di Jana che, nel corso delle prossime nuove puntate della soap opera spagnola, avrà modo di incontrare Ramona, una donna che in passato ha avuto a che fare con sua mamma Dolores e sarebbe a conoscenza di un po' di segreti legati al passato della donna.

Jana vuole cercare sua mamma Dolores: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jana deciderà di indagare e alla fine farà una scoperta clamorosa: secondo Ramona, Dolores non sarebbe morta come le hanno fatto sempre credere in questi anni.

Jana resterà senza parole e, in un primo momento, non riuscirà a credere a quanto le è stato detto dalla donna che da quel momento in poi, sparirà nel nulla.

Alla fine, però, Jana si convincerà che quella sia la realtà dei fatti e così si metterà alla ricerca della sua amata mamma Dolores, sperando di riuscire a trovarla sana e salva.