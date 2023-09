A La Promessa Manuel e Jimena convoleranno a nozze, ma sarà questo l'evento che scatenerà qualcosa nella mente del ragazzo. Si renderà contro di essere stato manipolato e ingannato da Jimena, solo per fargli prendere delle scelte che normalmente non avrebbe preso.

Manuel vuole sposare Jimena

A La Promessa sarà un giorno di festa, perché Manuel e Jimena convoleranno a nozze. Tutti saranno impegnati nei preparativi: il personale di servizio avrà un enorme carico di lavoro e in cucina si daranno un gran daffare per preparare il banchetto. Tutti saranno molto nervosi, al punto che ci sarà una furiosa lite anche tra i due maggiordomi Romulo e Gregorio.

Saranno Pia e Mauro a placcare la loro ira, anche perché per poco sfioreranno la rissa. Anche se alla fine Gregorio svelerà un segreto a Romulo, chissà di che cosa si tratta.

Intanto mancherà poco al momento del sì. Jimena si sentirà vittoriosa, anche perché Manuel sarà disposto a tutto pur di sposarla, anche ad andare contro a Jana, Catalina e il padre.

I sospetti di Manuel

Arriverà il momento delle nozze e Manuel aspetterà Jimena sull'altare, però a un certo punto della cerimonia gli invitati vivranno il fatidico momento del "se qualcuno ha qualcosa da dire, parli ora o taccia per sempre". Qualcuno dirà qualcosa? Assolutamente no, e Manuel e Jimena diventeranno marito e moglie. In questo modo i marchesi riceveranno la dote di Jimena e potranno di risolvere i loro problemi finanziari.

Anche Jimena si sentirà decisamente più libera: per far sì che Manuel diventasse suo marito, nell'ultimo periodo ha cercato di manipolare i suoi ricordi, ma visto che è sua moglie non si preoccuperà più di farlo. La conseguenza sarà che Manuel affronterà la sua nuova realtà con una grande confusione in testa, al punto che inizierà a sospettare che i suoi ricordi siano stati manipolati.

I ricordi di Manuel

Manuel inizierà a fare delle domande abbastanza scomode e Jimena penserà che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Jana, quindi proverà a escogitare un piano per tenere la giovane lontana da La Promessa. Per questo motivo la spedirà a casa dei suoi genitori per prestare servizio per alcuni giorni.

Anche se Jana verrà allontanata dal palazzo, Manuel piano piano inizierà a ricordare ciò che è successo prima dell'incidente aereo in cui è rimasto coinvolto e capirà che Jimena, approfittando della sua perdita di memoria, ha manipolato i suoi ricordi, in maniera tale da istigarlo a prendere delle decisioni che normalmente non avrebbe preso, come quella di sposarla.

Sarà proprio per questo motivo che chiederà aiuto a tutte le persone che si trovano nel palazzo, in maniera tale che possa ricostruire alla perfezione il suo passato.