Buone notizie per i fan de La Promessa, la soap opera spagnola che ha debuttato su Canale 5 all'inizio di questa estate. Nella settimana dal 4 all'8 settembre 2023 il palinsesto prevede infatti un doppio appuntamento.

Nuovi inaspettati colpi di scena caratterizzeranno le puntate in programma. In particolare, dopo un inizio di settimana non troppo movimentato, a partire da mercoledì 6 settembre la soap sorprenderà i telespettatori con due avvenimenti importanti: il risveglio di Manuel dal coma e il ritrovamento da parte di Funes del cadavere di Don Juan Ezquerda.

Trame La Promessa 6 settembre: Manuel si risveglia

Le anticipazioni delle puntate de La Promessa in programma su Canale 5 mercoledì 6 settembre 2023 svelano che le condizioni di Manuel saranno ancora stazionarie. Anche se Jimena non riuscirà ancora ad accettare la situazione del giovane, deciderà di non allontanarsi da lui. Nel frattempo, arriverà alla tenuta il nuovo maggiordomo, Gregorio, il quale mostrerà subito di non essere amichevole con i domestici.

Intanto alla Promessa arriverà il sergente Funes, incaricato questa volta di fare luce sulla scomparsa di Don Juan Ezquerda. Il poliziotto inizierà ad interrogare gli abitanti del palazzo, compresa la servitù. Appreso ciò, Teresa inizierà ad agitarsi, ma Pia, Maria e Jana cercheranno di tranquillizzarla, rassicurandola sul fatto che non le accadrà nulla se riusciranno a fornire tutte la stessa versione dei fatti.

Nel frattempo accadrà qualcosa di inaspettato: Manuel si sveglierà dal coma, ma perderà nuovamente conoscenza. Dopo alcuni attimi di tensione, il giovane si riprenderà, però avrà perso la memoria. Riconoscerà i suoi genitori, ma ignorerà il motivo per cui Jimena si trovi al suo capezzale, visto che per lui è soltanto la vedova del defunto fratello.

Anticipazioni La Promessa 7 settembre: ritrovato il cadavere di Ezquerda

Nelle due puntate in onda su Canale 5 giovedì 7 settembre Jimena, con l'appoggio di Cruz, si servirà del vuoto di memoria di Manuel per plasmare i suoi ricordi. La ragazza dirà così al giovane che lui l'ama e che non gli piace volare. Intanto, il maggiordomo Gregorio comunicherà a Simona le nuove direttive sui pasti dei domestici: in generale la servitù sarà scossa dalle tante novità in arrivo.

Nel frattempo, il sergente Conrado Funes inizierà gli interrogatori per vederci più chiaro sulla sparizione del barone Ezquerda. Improvvisamente, nel cuore della notte, avverrà un colpo di scena: il poliziotto annuncerà a tutti che è infatti stato ritrovato l'uomo senza vita in fondo al burrone. La terribile notizia sconvolgerà gli abitanti del palazzo.

Il padre di Curro arriva alla Promessa per il funerale del barone: puntate 8 settembre

Dopo il ritrovamento del cadavere di Don Juan alla Promessa si daranno tutti da fare per organizzare la cerimonia funebre. La morte dell'uomo sembrerà risolvere tutti i problemi economici dei Luján, ma l'arrivo alla tenuta del padre di Curro, il capitano Lorenzo de La Mata, rimetterà tutto in discussione.

Cruz, infatti, sospetterá che la visita del cognato abbia a che fare con l'eredità del defunto padre. Intanto, Simona e Candela troveranno sotto il letto di Camilo una lettera del duca de los Infantes. Nello scritto si parla delle ricerche sugli abitanti della villa. Petra verrà a conoscenza del fatto e lo riferirà a Gregorio, il quale minaccerà di cacciare via le due cuoche.

Quest'ultime non si faranno intimidire e condivideranno con Lope le informazioni raccolte. Nel frattempo, consapevole di aver mentito a Manuel, Jimena rimarrà spiazzata quando lui le chiederà da quel momento in poi di essere sincera. Gregorio, intanto, vedrà Jana fuori dalla stanza del giovane smemorato e la richiamerà all'ordine.

Dopo di che il maggiordomo ordinerà a Mauro di non consentire l'entrata in camera a persone non autorizzate. La ragazza, però, non si lascerà intimorire dai rimproveri ed escogiterà un modo per introdursi nella stanza di Manuel mentre la famiglia si troverà al funerale del barone.