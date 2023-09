Nelle prossime puntate de La Promessa le vicende di Jana arriveranno ad una svolta. La giovane cameriera rivedrà un volto familiare legato al suo passato. Si tratta di Ramona, una vecchia amica che rivelerà alla ragazza di sapere la verità sull'omicidio della madre. Dunque, le indagini di Jana avranno un risvolto inaspettato. Allo stesso tempo, la giovane avrà l'opportunità di ritrovare una donna che ebbe un ruolo importante nella sua infanzia.

Anticipazioni La Promessa: arriva Ramona, la donna che può aiutare Jana a scoprire la verità

Nel corso delle puntate italiane de La Promessa la indagini di Jana sono state più volte ostacolate dagli eventi: la morte del barone Ezquerdo, la malattia di donna Eugenia, la storia con Manuel e le azioni della marchesa Cruz.

Nelle puntate già andate in onda in Spagna, ad un certo punto è sembrato addirittura impossibile per la ragazza raggiungere l'obiettivo che l'ha portata alla Promessa: scoprire chi abbia ucciso sua madre e ritrovare il fratello minore. Da oltre un mese, però, una svolta ha aperto la strada verso la verità, l'entrata in scena di un nuovo personaggio femminile: Ramona. Quest'ultima era una cara amica di Dolores e si è presa cura di Jana dopo la morte della donna. Le anticipazioni rivelano che la new entry è a conoscenza di ciò che accadde anni prima e, dunque, potrebbe riportare alla luce scomode verità.

Chi è Ramona e cosa sa? Spoiler sul personaggio che può dare una svolta alle trame de La Promessa

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Jana ritroverà Ramona, la donna che l'ha accudita dopo la tragica morte della madre. Emergerà cosa accadde quando Dolores, Mariana (Jana) e Marquitos erano in fuga attraverso la foresta per sfuggire a dei misteriosi assassini con il volto coperto.

La donna disse alla figlia di correre fino alla capanna di Ramona. Jana, anche se non voleva abbandonare la madre e il fratello, fece come le venne detto. La donna accolse la bambina e, dopo averne scoperto le capacità, decise di affidarla alle cure di un medico, dal quale Jana imparò tutto quello che sa sulla medicina.

Ramona rivela di conoscere la verità sull'omicidio di Dolores

Nelle prossime puntate de La Promessa in onda su Canale 5 Jana ritroverà Ramona alla capanna, priva di sensi. La donna è gravemente malata ed è anche mentalmente instabile. Con le cure della cameriera e del medico Abel (un'altra new entry) la donna sembrerà riacquistare le forze. Stando alle anticipazioni, Ramona rappresenta un personaggio chiave della soap. Infatti, la vecchia amica di Dolores dichiarerà di essere a conoscenza dei fatti avvenuti anni prima e di volerli raccontare a Jana. Allo stesso tempo, metterà in guardia la ragazza sui pericoli che correranno una volta conosciuta la verità. Non resta che attendere i prossimi sviluppi per sapere se Jana verrà finalmente a conoscenza di chi abbia ucciso la madre.