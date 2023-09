La Promessa prosegue con nuovi appuntamenti e le anticipazioni annunciano nuovi colpi di scena per i marchesi e la servitù del palazzo.

Il matrimonio di Manuel e Jimena sarà sempre più vicino e Jana farà un ultimo tentativo per far tornare la memoria al marchesino. Il tanto amato aereo di Manuel, tuttavia, non servirà a fargli ricordare nulla dei sentimenti per Jana. Nel frattempo, Teresa ruberà del veleno insetticida dalla lavanderia, decisa a commettere una pazzia per liberarsi dai sensi di colpa dovuti alla morte del barone. L'arrivo di Lope si rivelerà provvidenziale per la vita della ragazza.

Anticipazioni La Promessa: Teresa in assalita dai sensi di colpa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la morte del barone sarà un chiodo fisso per Teresa. La ragazza non potrà fare a meno di ripensare al padre di Cruz e a tutto quello che è accaduto. Poco prima che subisse un abuso da parte del barone, la ragazza è stata salvata da Pia che lo ha ucciso con una statuetta. Con l'aiuto di Jana e Maria, poi, tutte insieme hanno provveduto ad inscenare un incidente. Quei momenti saranno una tortura per Teresa che, a causa dei sensi di colpa, penserà di farla finita. La giovane cameriera si introdurrà nella lavanderia e ruberà un flacone di veleno insetticida. Proprio quando starà per assumere la pericolosa sostanza, arriverà Lope che le impedirà di commettere una pazzia.

Anticipazioni prossime puntate: Manuel non ricorderà Jana neanche dopo aver visto l'aereo

Le prossime puntate de La Promessa vedranno al centro dei riflettori il matrimonio di Manuel e Jimena. I due protagonisti saranno ormai a un passo dal grande giorno, ma Alonso ci terrà a parlare con suo figlio informandolo che non è più obbligato a sposare Jimena.

Il marchese farà notare a Manuel che la situazione economica della famiglia è migliorata dopo l'eredità del barone e le nozze non sono più necessarie, Manuel, tuttavia, non avrà intenzione di rinunciare al matrimonio. Jana sarà disperata e Catalina la aiuterà mostrando al fratello l'aereo riparato per lui. Il marchesino non avrà nessun miglioramento nella memoria e spiegherà che l'aviazione appartiene ad un passato ormai chiuso per lui.

Maria in pena per Salvador chiederà aiuto a Martina

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jana giocherà la sua ultima carta incontrando Manuel. Neanche in questo caso, però, il marchesino si ricorderà di lei e per la cameriera sarà molto duro superare questo momento. Intanto i preparativi per il grande giorno proseguiranno e Maria farà di tutto per stare accanto alla sua amica in difficoltà. La ragazza, tuttavia, avrà anche i suoi problemi a cui pensare e sarà sempre più in ansia per Salvador di cui non ha più notizie. A questo proposito, grazie a Jana Maria parlerà con Martina e la ragazza chiederà ad Alonso di farle arrivare delle informazioni su Salvador.