Mercoledì 4 ottobre 2023, su Real Time, verrà trasmessa la quarta puntata di Matrimonio a prima vista 11.

Stando alle anticipazioni relative la prossima puntata, la coppia formata da Gianna e Juanchi deciderà di chiedere aiuto all'esperta Nada in modo da capire come procedere la luna di miele senza avere ulteriori discussioni. Nonostante i consigli ricevuti, i due avranno un nuovo litigio che creerà nuove divergenze.

Gianna e Juanchi ai ferri corti

Durante la terza puntata di Matrimonio a prima vista, i telespettatori hanno scoperto le destinazioni scelte per la luna di miele delle tre coppie.

Tra i protagonisti della quarta puntata ci saranno senza dubbio Gianna e Juanchi. Le anticipazioni relative al loro percorso, parlano di un nuovo litigio. Nel dettaglio, entrambi i coniugi chiederanno l'aiuto di Nada per capire come procedere con la conoscenza senza avere ulteriori litigi. Durante il viaggio di nozze in Repubblica Domenicana, la sposa avrà modo di conoscere lo zio di Juanchi. Sebbene abbia avuto la possibilità di "entrare nel mondo" del coniuge, la serenità fra i due durerà pochissimo.

La coppia, infatti, avrà una forte discussione per via una domanda di Gianna sulla famiglia di lui: Juanchi, anziché aprirsi, deciderà di sviare sul discorso e tale reazione porterà i due coniugi ad avere un forte litigio che non farà altro che complicare la situazione.

Sonia e Alberto: intesa alle stelle

Tra le coppie che sono partite in sordina ci sono Sonia e Alberto: i due protagonisti di Matrimonio a prima vista 11 fin dal principio hanno mostrato di essere affini.

Durante la luna di miele, fra i due c'è stata una grande intesa sia mentale che fisica, tanto che nella prima notte trascorsa insieme si sono scambiati coccole e baci sotto le lenzuola.

Nella quarta puntata si comporteranno come due sposi provetti, ma non mancheranno delle scaramucce: si sono trovati a pensarla in maniera diversa su un argomento, ma la questione è immediatamente rientrata. Prima di pensare alla futura convivenza Sonia e Alberto decideranno di sposarsi anche in Madagascar seguendo un rito molto romantico che si effettua sull'isola.

Valentina e Alessandro pensano alla convivenza

Le anticipazioni riguardano anche Valentina e Alessandro. I due hanno discusso più volte, ma dopo avere fatto un "reset" sono riusciti a trovare l'intesa e mentre in un primo momento erano convinti di non piacersi l'uno con l'altra, ora sembra andare meglio anche dal punto di vista fisico. A tal proposito, giorno dopo giorno si mostreranno sempre complici e cominceranno a pensare alla convivenza.