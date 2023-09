L'appuntamento con My home my destiny prosegue nella settimana 4-8 settembre 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta che andranno in onda solo in streaming su Mediaset Infinity.

Un regalo che i vertici Mediaset hanno voluto fare ai tantissimi fan della soap che in queste settimane si sono appassionati alle vicende della coppia composta da Zeynep e Mehdi, che in questi nuovi episodi della soap vivrà dei momenti di grande tensione e rischierà di ritrovarsi più distante e lontana del previsto.

Cambio programmazione per My home my destiny: soap sospesa in tv ma prosegue in streaming

Nel dettaglio, la messa in onda della fortunata soap con Demet Ozdemir a partire dal 4 settembre non proseguirà su Canale 5 bensì andrà in onda solo in streaming sul sito gratuito Mediaset Infinity.

Una scelta dettata dal fatto che, con il ritorno di Pomeriggio nello slot orario che va dalle 16:55 alle 18:45 circa, non ci sarà spazio a sufficienza per trasmettere tutte le soap che questa estate hanno affollato il daytime pomeridiano Mediaset.

Di conseguenza, la serie turca verrà sospesa dalla programmazione televisiva ma proseguirà in streaming sulla piattaforma online del Biscione: ogni giorno, dalla mezzanotte in poi, sarà caricato un nuovo episodio.

Zeynep e Mehdi sempre più distanti: anticipazioni My home my destiny 4-8 settembre

Ma cosa succederà in queste nuove puntate della soap visibili in streaming? Le anticipazioni rivelano che il rapporto tra Zeynep e Mehdi subirà l'ennesima battuta d'arresto e questa volta sarà l'uomo a puntare il dito contro sua moglie.

Il motivo?

Mehdi si presenterà in ufficio dalla donna per dirle che la sente lontanissima da quando hanno scoperto che lui sta aspettando un figlio da un'altra donna.

Per tale motivo, quindi, i due si ritroveranno a vivere un momento di profonda crisi che metterà anche Zeynep a dura prova: la donna dovrà capire se intende portare avanti o meno questo matrimonio.

Faruk ricattato nelle nuove puntate della soap fino all'8 settembre

E poi ancora, gli spoiler di queste nuove puntate che saranno visibili in streaming online sulla piattaforma Mediaset Infinity rivelano che Faruk si ritroverà a fare i conti con le minacce di suo padre e, a quel punto chiederà ad Emine di andare a vivere da sola.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché al centro dei prossimi episodi ci sarà spazio anche per il rapimento di Benal, di cui si perderanno misteriosamente le tracce.

Zeynep, però, si sentirà in colpa perché crederà che la donna abbia fatto perdere le sue tracce e sia così sparita di casa dopo una furiosa lite che hanno avuto, ignara del fatto che sia stata rapita e portata via da Serhat.