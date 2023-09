Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di My home my destiny in programma nel 2024 sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato segnalano che Zeynep deciderà di porre fine al suo matrimonio quando verrà segregata in casa da suo marito Mehdi.

Anticipazioni My home my destiny: Mehdi si sente inferiore alla consorte

Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che il ritorno di Burhan in città darà vita a nuove dinamiche. Mehdi si scaglierà contro il giovane fino a picchiarlo a sangue quando lo vedrà insieme a Mujgan visto che in passato aveva ucciso suo padre.

Per questo motivo, Burhan verrà ricoverato in ospedale con un trauma cranico. Un gesto che destabilizzerà tantissimo Zeynep, che cercherà di convincere l'uomo a ritirare la denuncia presentandosi in ospedale al suo capezzale. Una buona azienda da parte della protagonista che scatenerà le ire funeste di Mehdi. Il meccanico si sentirà inferiore rispetto alla consorte.

Zeynep spaventata dagli ordini del marito

Nelle prossime puntate della serie tv turca, Mehdi andrà su tutte le furie quando scoprirà che Zeynep ha fatto visita a Burhan per pregarlo di non sporgere denuncia nei suoi confronti. L'uomo a questo punto dirà a sua moglie di non intromettersi più nelle sue faccende personali. Non contento, il meccanico non esiterà a rimproverare la protagonista per il suo abbigliamento troppo moderno arrivando addirittura ad ordinarle di lasciare il lavoro in quanto suo legittimo sposo.

Zeynep si spaventerà moltissimo dagli ordini imposti da Mehdi, tanto da ricordarsi le cattiverie commesse dal padre Bayran nei suoi confronti quando era solo una bambina. Zeynep però deciderà di non rinunciare al suo lavoro. La donna approfitterà dell'assenza di Mehdi per recarsi in ufficio per studiare un caso di difficile risoluzione insieme a Baris e lo staff.

Zeynep chiede il divorzio a Mehdi dopo essere stata segregata

La mattina dopo, Mehdi scoprirà cosa ha fatto sua moglie, tanto da perdere il lume della ragione. Il meccanico infatti chiuderà tutte le porte di casa a chiave impedendo a Zeynep di recarsi a lavoro dopo essersi messo d'accordo con sua sorella Mujgan. Ma la protagonista non abbasserà la testa nemmeno in questa situazione finendo per spaccare la porta in mille pezzi e correre a lavoro.

Prima di fare ciò, Zeynep si recherà dal marito, al quale consegnerà la fede nuziale dopo avergli chiesto il divorzio. In questa occasione, la donna gli ricorderà che si è comportato molto peggio di suo padre Bayran quando la vessava da bambina. Per questo motivo, Zeynep cercherà una nuova abitazione per andare a vivere con la madre Sekine mentre Mehdi confiderà a Nuh di aver sempre capito che sua moglie non era innamorata di lui.