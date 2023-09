Accadranno diverse novità nel corso delle prossime puntate di My home my destiny disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Le trame turche della soap opera, con protagonista Demet Ozdemir, segnalano che Emine scoprirà che Faruk l'ha ingannata, dopo aver scoperto che è scappato a Londra per sposare Selin.

Anticipazioni My home my destiny: Faruk chiede in sposa Emine

Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che Faruk informerà Emine che suo padre sta cercando di convincerlo a sposare la benestante Selin per motivi di convenienza.

Il ragazza, comunque, le ribadirà di amarla e di voler sfuggire al matrimonio combinato. Emine, per non interferire nel piano del ragazzo, accetterà di trasferirsi in una villa. In breve tempo, però, la ragazza diventerà sempre più gelosa, anche perché Faruk mostrerà Selin anche sui social. Una situazione che subirà una svolta quando Faruk donerà a Emine un anello di fidanzamento. La chiederà in sposa, nonostante la disapprovazione della madre Sultan, non convinta della buona fede del giovane.

Il rampollo parte per Londra su ordine del padre

Nelle prossime puntate della serie tv, Selin si recherà a trovare Emine (Naz Göktan) per chiederle quale ruolo ricopre accanto a Faruk (Engin Hepileri). La figlia di Sultan ammetterà che il giovane ha intenzione di sposarla e le mostrerà l'anello di fidanzamento che porta al dito.

Selin sarà sconvolta e lascerà immediatamente la casa di Emine, mentre quest'ultima racconterà a Faruk della visita ricevuta. Faruk sarò in ansia, tanto da correre a parlare con suo padre, che gli ordinerà di partire immediatamente per Londra. Un'improvvisa partenza che verrà accettata da Emine, anche perché scoprirà che può usare i soldi e la carta di credito custoditi nella sua cassaforte.

L'imprevisto però non tarderà ad arrivare.

Emine scopre che il fidanzato l'ha presa in giro

Emine scoprirà che Faruk sta per sposarsi con Selin e lo verrà a sapere dalla televisione. In questo modo la giovane capirà che il fidanzato l'ha soltanto presa in giro e che non ha nessuna intenzione di far ritorno in Turchia come le aveva promesso.

Emine così capirà che Faruk ha scelto i soldi del padre per continuare piuttosto che lei. Una consapevolezza che dilanierà il cuore della ragazza, la quale non avrà altra scelta oltre a quella di tornare ad abitare a casa di Sultan. La donna accoglierà la figlia a braccia aperte. Nonostante questo Emine faticherà non poco a riprendersi dalla delusione d'amore.