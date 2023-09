Le vicende della soap opera turca My home my destiny stanno continuando ad appassionare i telespettatori italiani. Negli episodi in onda su Mediaset Infinity tra qualche settimana, Zeynep Gosku (Demet Özdemir) respingerà il corteggiamento dell’ex marito Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol). Quest’ultimo quando la fanciulla non lo perdonerà farà preoccupare seriamente Nermin (Senan Kara) e Baris (Engin Öztürk), visto che uniranno le loro forze per proteggere la fanciulla dalla sua violenza.

Spoiler turchi, My home my destiny: Zeynep divorzia da Mehdi

Nelle nuove puntate in programmazione, il protagonista Mehdi mostrerà un lato del suo carattere violento alla moglie Zeynep.

Tutto comincerà quando il meccanico avrà diversi scontri fisici con Burhan, l’ex fidanzato di sua sorella Mujgan: l’astio che Mehdi proverà nei confronti dell’ex cognato sarà seguito da una tragedia. Dagli spoiler turchi si evince che Mujgan morirà per mano di Burhan, nell’istante in cui sarà in procinto di partire per il bene della sua famiglia.

Intanto Zeynep metterà fine al suo matrimonio con Mehdi divorziando, dopo essere stata rinchiusa in casa dallo stesso a causa della gelosia. Nello specifico quest’ultimo arriverà a segregare la moglie, per aver appreso dalla sorella Mujgan che si è fatta accompagnare in tarda notte a casa dal suo datore di lavoro Baris.

Mehdi accusa Zeynep di avere un altro uomo, Nermin e Baris temono il peggio

Successivamente Mehdi approfitterà delle nozze tra la sorella Cemile e Nuh per riavvicinarsi all’ex moglie. In particolare il meccanico dopo aver ballato con Zeynep le ruberà un bacio venendo però respinto: la fanciulla infatti gli dirà di non essere disposta a perdonarlo.

In preda alla furia, Mehdi accuserà l’ex moglie di avere un altro uomo.

Il meccanico continuerà a non mollare la presa, neanche quando l’aspirante avvocatessa andrà a vivere in una nuova casa, dato che le ribadirà di amarla: l’atteggiamento dell’uomo farà preoccupare sia Nermin e Baris, poiché temeranno che possa fare del male a Zeynep.

Baris scopre che Mehdi ha distrutto l’auto di Zeynep, Sakine spera che la figlia torni con l’ex marito

Ben presto Mehdi prenderà in affitto un appartamento situato accanto a quello dell’ex moglie, e Baris verrà messo al corrente della novità da Nermin. Nel contempo quest’ultima sospetterà che ci sia lo zampino dell’ex genero, quando l’automobile della sua figlia adottiva Zeynep verrà vandalizzata. A questo punto Baris grazie a un suo amico poliziotto, scoprirà che a distruggere la vettura della sua dipendente è stato proprio Mehdi.

Sakine invece spererà che Zeynep dia un’altra possibilità all’ex marito.