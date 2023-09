Oriana Marzoli è una concorrente della nuova edizione del Gran Hermano, ossia il GF spagnolo, che ha debuttato il 14 settembre.

Già dal primo giorno la ragazza ha raccontato ai compagni l'esperienza che ha fatto in Italia, partendo dal flirt con Antonino per arrivare alla storia d'amore con Daniele. Se sul fidanzato ha speso bellissime parole, è su Spinalbese che l'influencer ha avuto qualcosa da ridire, soprattutto sull'età che dimostra.

Aggiornamenti sulla finalista del GF Vip 7

Se Daniele Dal Moro si è detto negativo sul futuro del rapporto, Oriana non sembra pensarla allo stesso modo.

Nel corso delle prime chiacchierate che ha fatto al GF Vip spagnolo, la ragazza ha parlato benissimo del compagno e del sentimento che ha iniziato a provare per lui tra le mura di Cinecittà.

Nel raccontare ai coinquilini come è nata la storia con il veneto, Marzoli ha menzionato il breve flirt che ha avuto con Antonino all'interno della casa.

"Non è stato facile. All'inizio mi piacevano due ragazzi, erano belli e alla fine ho scelto quello con cui era più veloce (Spinalbese). Ma no, non era per me. Non è andata", ha confidato la venezuelana ai coinquilini.

Quando Laura Cecilia Bozzo Rotondo le ha chiesto quanti anni ha la sua dolce metà, Oriana ha risposto con una frecciatina all'ex di Belen: "Pensa che Dani ha 33 anni e l'altro solo 28, ma sembra un 38enne".

Le speranze per il futuro post GF Vip

Dopo aver punzecchiato Antonino, Oriana ha parlato di Daniele e di come stanno attualmente le cose tra loro. "Sono super innamorata di lui. Ci siamo conosciuti al GF Vip in Italia, ma solo fuori ci siamo messi insieme. Lui è meraviglioso", ha raccontato la neo concorrente del Gran Hermano.

La giovane venezuelana, però, non ha potuto fare a meno di ammettere che il fidanzato non ha reagito benissimo a questa sua nuova esperienza professionale, soprattutto perché potrebbe tenerli lontani per mesi.

"Lui ora è nervoso perché sono voluta venire qui, non gli è piaciuta l'idea che ho avuto di accettare", ha confidato Marzoli a Michael Terlizzi, anche lui ex gieffino ed oggi partecipante della versione spagnola del reality-show.

Lo sfogo del protagonista del GF Vip 7

Queste parole di Oriana sembrano confermare il malcontento che Daniele ha manifestato in un recente sfogo che ha avuto su Twitter. Chiacchierando con i fan, infatti, l'ex concorrente del GF Vip 7 ha dichiarato: "Avrei voluto passare più tempo con lei, avrei voluto più dimostrazioni che mi dessero la forza di sopravvivere senza di lei".

"Tra noi non ci sono basi solide, quindi è importante far vedere all'altra persona quanto conta per te", ha proseguito Dal Moro sui social network.

Le affermazioni del giovane veneto che hanno allarmato i sostenitori degli "Oriele", però, sono le seguenti: "La situazione è appesa a un filo. Come può salvarsi questa roba?".

I fan della coppia sperano che l'avventura di Oriana in Spagna non comprometta la relazione che è nata tra le mura di Cinecittà alcuni mesi fa, ma le premesse non sembrano ottime.

C'è anche chi si augura che Daniele possa volare a Madrid per andare a fare una sorpresa alla fidanzata, ma questo potrebbe accadere solamente più in là, quando il reality sarà ben avviato e le storie dei partecipanti inizieranno ad appassionare il pubblico.