Barbara d'Urso citata in diretta tv a Pomeriggio 5 da Vittorio Sgarbi e cala il gelo in studio. Nel corso della seconda puntata di questa nuova edizione del talk show pomeridiano, condotto quest'anno da Myrta Merlino, il critico d'arte ha citato in diretta il nome della conduttrice partenopea, scatenando un po' di imbarazzo in studio.

L'attuale padrona di casa ha preferito ignorare le parole di Sgarbi mentre la regia è intervenuta subito staccando l'inquadratura dallo studio e mandando in onda un filmato.

Vittorio Sgarbi cita in diretta Barbara d'Urso a Pomeriggio 5: Myrta Merlino lo ignora

Nel dettaglio, durante la diretta odierna di Pomeriggio 5 tra gli ospiti presenti in collegamento per il talk show della seconda parte vi era anche Vittorio Sgarbi.

Il critico d'arte, durante un suo intervento, ha citato in diretta anche Barbara D'Urso, ex padrona di casa del programma attualmente nelle mani di Myrta Merlino.

"Politico fiorentino già amante di Barbara d'Urso", è la frase incriminata che è stata pronunciata da Sgarbi nel corso della diretta del talk show di oggi.

La regia di Pomeriggio 5 stacca l'inquadratura quando si parla di Barbara d'Urso

Frase che è stata ignorata da Myrta Merlino, la quale ha preferito non soffermarsi su quanto detto dal critico d'arte mentre la regia ha staccato l'inquadratura dallo studio per mandare in onda un filmato, evitando così di soffermarsi sulla frase di Sgarbi.

Cosa voleva dire Sgarbi con questa frase che sicuramente non passerà inosservata e terrà banco sul web e sui social nel corso delle prossime ore?

Barbara d'Urso interverrà dopo le parole di Sgarbi a Pomeriggio 5?

Sta di fatto che, nonostante le parole di Sgarbi siano state ignorate nel corso della diretta di Pomeriggio 5 di oggi, sul web e sui social non è passata inosservata la frase del critico d'arte.

In tanti hanno riportato l'accaduto alla diretta interessata che, in queste ore, ha svelato sui social di aver lasciato l'Italia e di essersi trasferita a Londra per studiare l'inglese.

A questo punto, però, non si esclude che dopo le parole di Sgarbi di questo pomeriggio, l'ex padrona di casa del talk show di Canale 5, possa decidere di intervenire sui suoi canali social.

Il pubblico premia il nuovo Pomeriggio 5 con Myrta Merlino

Intanto, dal punto di vista auditel, il debutto del nuovo pomeriggio è stato ampiamente premiato dal pubblico di Canale 5.

Contrariamente a ogni aspettativa, la trasmissione ha registrato una media superiore al 20% di share al debutto, toccando anche punte del 25% e picchi che hanno sfiorato la soglia dei due milioni di telespettatori durante la messa in onda dalle 16:55 alle 18:40 circa.