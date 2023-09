Raimondo Todaro, insegnante di ballo e volto noto di Amici, ha condiviso la propria storia di vita durante un'intervista a Verissimo.

Uno dei passaggi più toccanti è stato quello riferito alla malattia: nel 2020 infatti gli sono stati diagnosticati due tumori maligni e il lavoro, ha raccontato, si è rivelato la sua salvezza. Adesso Todaro sta bene e si appresta a tornare come insegnante nella prossima edizione di Amici.

La lotta contro la malattia

Nell'intervista a Verissimo, Raimondo Todaro ha condiviso con grande apertura la sua battaglia contro il cancro.

La storia ha avuto inizio nel 2020, quando un banale intervento di chirurgia per rimuovere l'appendice ha rivelato un quadro clinico grave e inaspettato. "Nasce tutto da un'appendicite. L'intervento dura quattro ore, perché l'appendice aveva bucherellato l'intestino" ha raccontato Todaro. Mentre si stava dirigendo in sala prove con colleghi come Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, una telefonata ha cambiato il corso della sua vita: "Mi hanno detto che avevo due tumori maligni," ha rivelato.

Nonostante il forte turbamento per la notizia, Todaro ha scelto di continuare a lavorare con impegno e passione anche se la sua salute era a rischio: "Il lavoro è stata la mia fortuna. Per ora sono fuori pericolo".

La famiglia

"Riflettendo sull'incredibile sacrificio di papà e mamma, non posso fare a meno di pensare che siano stati incredibilmente coraggiosi. Hanno investito tutto nel mio futuro" ha raccontato Raimondo Todaro mentre parlava del legame con i suoi genitori.

Il ballerino ha poi parlato di un momento particolarmente difficile della sua infanzia: la malattia di suo padre.

Lui aveva 13 anni e questa situazione drammatica ha gettato una lunga ombra sulla famiglia suscitando in Todaro la paura costante di perdere il proprio genitore.

Il matrimonio con Francesca Tocca

Durante l'intervista il professore di Amici ha citato anche il suo rapporto con Francesca Tocca, mettendo in luce alcuni dettagli significativi della loro relazione.

Il matrimonio con lei ha attraversato una fase critica qualche anno fa, una situazione che ha destato anche l'attenzione dei media e del pubblico. Todaro ha affrontato questo argomento con ironia, definendo il loro come "un amore ballerino", per via degli alti e bassi che lo caratterizza.

I due si conoscono fin dall'infanzia. Nonostante abbiano attraversato momenti difficili e una pausa nella loro relazione, Todaro ha sottolineato che ora le cose vanno bene perchè c'è un forte sentimento.

Il ritorno ad Amici

Oltre a raccontare la sua battaglia contro il cancro, Raimondo Todaro ha svelato il suo ritorno nel mondo di Amici. Dopo aver superato le difficoltà legate ai due tumori maligni, Todaro è ora pronto a condividere la sua passione e conoscenza come insegnante nella prossima edizione del celebre programma.

Durante l'intervista, ha così espresso il suo entusiasmo per questo nuovo capitolo della sua carriera televisiva: "Sono molto felice perché è un programma che adoro. Non vedo l’ora di ricominciare, di andare in sala e lavorare con i ragazzi. Io lì sono felice".